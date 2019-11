“Wa Kosta” doet leerlingen uit derde graad middelbaar in Oudenaarde ervaren wat het leven kost Ronny De Coster

08 november 2019

13u08 0 Oudenaarde Wat kost de levensstijl die jongeren voor ogen hebben eens ze financieel op eigen benen moeten staan? Dat kunnen ze de komende weken ondervinden in de vroegere Sint-Jozefskerk in Oudenaarde. Daar leggen ze het interactieve inleefparcours Wa Kosta? af om te ervaren hoe duur alles wel is.

“Heel wat tieners dromen van de dag dat ze op hun eigen benen staan, maar kennen helaas weinig van het financiële aspect”, weet Kim Coornaert van Budget In Zicht (BIZ), dat samen met het OCMW en het stadsbestuur van Oudenaarde het evenement “Wa Kosta?” organiseert. “Tieners overschatten hun kennis van financiën vaak en meer en meer jongeren blijken in financiële moeilijkheden te geraken”, motiveert Coornaert het intitiatief.

Beslissingen nemen

“Deelnemers aan het interactief inleefparcours rond financiële educatie nemen nemen een andere identiteit aan, krijgen een inkomen en moeten allerlei financiële beslissingen uit het dagelijks leven maken. Ze kiezen onder andere in welk huis ze willen wonen, hoe ze hun vrije tijd invullen en of ze huismerk of duurdere producten aankopen. Onder begeleiding van de leerkracht en een vrijwilliger doorlopen de leerlingen het traject”, legt Kim Coornaert uit.

400 leerlingen

Wa Kosta? is een project waarmee BIZ door de provincie trekt. “We verwachten de komende weken ongeveer vierhonderd leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar. Alle scholen in Oudenaarde werden aangeschreven en gemotiveerd om deel te nemen”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V), die in samenwerking met onderwijsschepen Sybille De Vos (Open Vld) Wa Kosta? naar Oudenaarde heeft gehaald.