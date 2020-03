“Vijf autoloze zondagen in Oudenaarde? Laat ons beginnen met één” Ronny De Coster

03 maart 2020

18u27 0 Oudenaarde Er komen in Oudenaarde deze zomer geen vijf autoloze zondagen. “Daar is bij de bevolking geen draagvlak voor”, ketst schepen van Mobiliteit Peter Simoens (Open Vld) een voorstel van Groen-raadslid Elisabeth Meuleman af.

In de maanden mei tot september telkens één autoloze zondag in hartje Oudenaarde, dat was het idee van Elisabeth Meuleman dat hier vorige week bekend raakte. Mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld) peilde daarop via sociale media naar de mening van de bevolking “Ik kreeg veel negatieve reacties: er bestaat bij de bevolking geen draagvlak om vijf autoloze zondagen te organiseren. We gaan dat dus ook niet doen. Voor we zo een beslissing nemen, moeten we op zijn minst ook onder meer inwoners, de handelaarsvereniging en de politie hierover raadplegen”, zegt Simoens. “We zullen beginnen met de organisatie van één autoloze zondag in september”, neemt de schepen zich voor.

Kansen voor horeca

Meuleman reageert tevreden op dat vooruitzicht, maar blijft erop aandringen dat de stad in de toekomst meerdere zondagen zonder auto voorziet. “Dit zou toch ook de horeca veel kansen kunnen bieden. En hopelijk valt de ene autoloze zondag dit jaar niet weer samen met de Paardenkijkdag of erger: met de rally” bedenkt het Groen-raadslid.