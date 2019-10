“Videostreaming van Oudenaardse gemeenteraad kan beter” Ronny De Coster

02 oktober 2019

16u45 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde laat onderzoeken hoe de live-streaming van de gemeenteraadszittingen kan worden verbeterd. Dat heeft burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) beloofd op vraag van oppositieraadslid Kathy De Rycke (N-VA).

Sinds juni van dit jaar zijn de zittingen van de gemeenteraad in Oudenaarde live te volgen op het internet. De opnames gebeuren met één videocamera, die tijdens de heel zitting hetzelfde overzichtsbeeld van de zaal toont.

“Dat kan toch beter”, vindt oppositieraadslid Kathy De Rycke (N-VA). “Als je achteraf de bespreking van een specifiek agendapunt wil (her)bekijken is het heel moeilijk om te scrollen naar het juiste fragment. Dit kan handiger, vooral omdat dit beeldverslag in de plaats komt van het uitgeschreven verslag (waar je heel snel kan terugvinden wat je zoekt). Daarnaast zou het ook beter zijn, mocht de persoon die aan het woord is, in close-up in beeld komen. Dat is een pak aangenamer om volgen dan een statisch beeld van veraf, waarbij je wel geluid hoort maar nauwelijks ziet wie er spreekt”, vindt De Rycke.

Naar voorbeeld van Ronse

In Ronse doen ze het volgens het Oudenaarde oppositieraadslid beter. “Daar worden op de webstek van de stad de agenda en het beeldverslag van een bepaalde gemeenteraad samen beschikbaar gesteld. Op het beeldverslag is aangegeven welk punt van de agenda besproken wordt en de persoon die spreek, is in beeld”, vergelijkt De Rycke.

Meerprijs

“Ik weet niet of het per se nodig is dat de spreker close-up in beeld komt. Maar met de firma die bij ons de streaming doet (dezelfde als in Ronse), kunnen we zeker bekijken welke functionaliteiten aan het beeldverslag kunnen toegevoegd worden. Die extra’s zullen onvermijdelijk ook een meerprijs vragen”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).