Vermeende koperdieven riskeren celstraffen van één en twee jaar LDO

21 november 2019

15u17 4 Oudenaarde Twee mannen en één vrouw hebben zich in de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een vermeende koperdiefstal op het domein van de voormalige Santensfabriek in Oudenaarde. Eén van hen liep rond op het dak van de fabriek.

De vrouw hing rond op de site van Santens, terwijl haar vriend op het dak van de fabriek liep. Een andere beklaagde stond het trio wat verderop op te wachten in zijn Mazda. Aan de politie verklaarde de vrouw dat ze van plan waren koper te stelen, maar ondertussen ontkent ze dat. Ze zou op het moment van de feiten dakloos geweest zijn en was van plan om in de fabriek te slapen. Het Openbaar Ministerie vordert voor de twee mannen een celstraf van twee jaar en voor de vrouw een celstraf van één jaar. De procureur vordert ook de verbeurdverklaring van de Mazda.

De advocaten van de beklaagden vragen de vrijspraak voor de drie vermeende dieven. Volgens hen is er te weinig bewijs dat het trio van plan was om koper te stelen. “Er is zelfs geen aanwijzing dat er koper aanwezig was op de site”, verduidelijkt één van de advocaten.