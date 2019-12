“Te lelijk”: Stad Oudenaarde stuurt kerstboom voor Markt meteen terug Ronny De Coster

17u14 12 Oudenaarde De kerstboom op de Markt van Oudenaarde komt dit jaar met vertraging. Werklieden van de stad wilden de boom vandaag opzetten, maar hebben hem meteen weer op de vrachtwagen geladen. “Hij was te lelijk: we hebben hem teruggestuurd. Er moet zo snel mogelijk een andere komen”, legt schepen van Feestelijkheden John Adam (Open Vld) uit.

Het was een opmerkelijk tafereel vandaag op de Markt in Oudenaarde. Vanochtend arriveerde daar een vrachtwagen met de grote kerstboom die het plein dit jaar zou opfleuren. De gigantische spar werd ook even rechtgezet, maar de mannen van de stad haalden hem van pure schaamte meteen weer weg. “Zoiets kunnen wij niet op onze Markt zetten”, telefoneerden ze naar schepen John Adam (Open Vld), bevoegd voor Feestelijkheden.

“Er zaten grote gaten in die boom. Hij was zo lelijk, dat ze hem meteen weer op de camion hebben geladen. We hebben hem teruggestuurd. De firma moet zo snel mogelijk een andere leveren. Ik hoop dat we niet te veel tijd verliezen, want we willen de kerstboom op de Markt zo snel mogelijk laten versieren”, zegt Adam.

Het liep nog al eens mis

Oudenaarde en (kerst)bomen: het is blijkbaar een lastig verhaal: twee jaar geleden was er ook al een grote opschudding over de erbarmelijke manier waarop een gesponsorde kerstboom was versierd. En tijdens de jongste Adriaen Brouwer Bierfeesten was er hilariteit omdat een boom op de Markt pal voor het podium van de Bierfeesten stond.