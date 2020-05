’t Is beslist: bomenrijen in de jachthaven Oudenaarde verdwijnen: “Maar er komt veel meer groen in de plaats” Ronny De Coster

26 mei 2020

15u36 5 Oudenaarde De stad voert het plan voor de herinrichting van de jachthaven door zoals voorzien, dus mét het verdwijnen van de twee bomenrijen op de oevers van de oude arm van de Schelde.

Zowel Groen, N-VA als sp.a hebben zich de voorbije weken fors gekant tegen het kappen van de bomen. In de gemeenteraad hebben ze tegen die beslissing gestemd. Het VB heeft zich onthouden. Volgens schepen John Adam (Open Vld) is de beslissing om de bomen weg te halen en te vervangen door streekeigen exemplaren zeer overdacht genomen.

Petitie

“Bomen kappen, dat klinkt altijd slecht en als je daartegen een petitie laat rondgaan, heb je snel veel handtekeningen”, verwijst hij naar een actie van de partij Groen. “Maar in dit dossier zijn er echter technische vereisten die maken dat het kappen van de bomen de enige juiste oplossing is”, zegt Adam. De nieuwe Trekweg zal volgens de schepen groener zijn en de natuur de stad binnentrekken. “In de plaats van de ene boomsoort die er nu staat, komt er een diversiteit aan inheemse en klimaatrobuuste bomen”, citeert hij Het Ministerie voor Natuur, dat Oudenaarde bijstaat om de Trekweg te vergroenen. “Er komen ook bloemenrijke borders onder de bomen. Die zullen het hele jaar door een lust zijn voor het oog van wandelaars en fietsers. En ze zullen Oudenaarde helpen in haar ambitie om bijengemeente te worden.”

3,5 miljoen euro

De werkzaamheden aan de Trekweg zullen naar schatting zo’n 3,5 miljoen euro kosten (exclusief btw). De stad betaalt een kleine 2 miljoen, de rest is voor rekening van De Vlaamse Waterweg. Het stadsvernieuwingsproject ‘Scheldekop-Scheldeboorden’, waarvan het project in de jachthaven deel uitmaakt, kon in zijn totaliteit ook rekenen op 3 miljoen euro Vlaamse subsidies.