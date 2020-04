‘t Eins Feestcomité vraagt horeca dit jaar geen sponsoring voor Fietel en kermis. “We gaan zelfs extra inspanningen doen om cafébazen te steunen” Ronny De Coster

14u34 0 Oudenaarde ‘t Eins Feestcomité heeft beslist om dit jaar niet bij de sponsors aan te kloppen voor de septembermis en de Fiertel in Eine. “Maar we hopen natuurlijk wel, dat die kunnen doorgaan”, zegt voorzitter Stijn Vandriessche.

“We denken dat de plaatselijke handelaars al genoeg getroffen zijn door de maatregelen tegen het coronavirus en willen ze niet nog meer belasten”, motiveert Vandriessche de beslissing. Het feestcomité gaat voor de handelaars zelfs iets extra doen. “In samenwerking met Einezo, de Einse afdeling van Unizo, zullen we onze kermis zodanig herorganiseren, dat we de plaatselijke handelaars een duw in de rug kunnen geven. Ook voor de Einse café’s gaan we extra inspanningen doen. Daarrvoor gaan we met de uitbaters aan tafel zitten van zodra de toestand dat toelaat”, kondigt Stijn Vandriessche aan.

Samen met communies en lentefeesten

Het is wel de bedoeling dat de kermis en Fietel kunnen doorgaan. “Maar het zal sowieso een vreemde editie worden. Dit jaar zullen de communie- en lentefeesten uitzonderlijk samenvallen met de Fietel op zondag 27 september. Maar ook daarvoor hebben we al afspraken gemaakt om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen”, besluit de voorzitter van ‘t Eins Feestcomité.