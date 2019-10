“Stadsbestuur van Oudenaarde ging niet in de fout bij toekenning van communicatieopdrachten”, oordeelt gouverneur Eerder kreeg klager Piet De Loof bij de provincie wel gelijk met gelijkaardige klacht tegen handelaarsvereniging Oudenaarde Winkelstad Ronny De Coster

22 oktober 2019

13u41 1 Oudenaarde Het Oudenaardse stadsbestuur heeft geen fouten gemaakt bij de toekenning van communicatieopdrachten voor de stad. Dat oordeelt de provinciegouverneur na een klacht van Piet De Loof, zaakvoerder van communicatiebureau Revista. De zaak staat los van de klacht tegen Oudenaarde Winkelstad, waarin de gouverneur De Loof wél gelijk gaf.

De Loof had recent opnieuw een klacht ingediend bij de gouverneur om een vermeend gebrek aan mededinging bij communicatieopdrachten voor de stad Oudenaarde aan te klagen. Het ging om allerlei kleinere opdrachten waarvoor een aanbesteding niet verplicht is, omdat ze minder dan 30.000 euro kosten.

Volgens De Loof ontving zijn communicatiebureau van de stad geen opdrachten meer sinds hij eerder een klacht had ingediend tegen de stedelijke vzw Oudenaarde Winkelstad.

De gouverneur oordeelt, dat de stad geen fouten heeft gemaakt. Het stadsbestuur is als opdrachtgever vrij in de keuze van leveranciers en helemaal niet verplicht om ook Revista uit te nodigen een offerte in te dienen, oordeelt het provinciehoofd.

11 firma’s aangeschreven

“Na onderzoek stelde de gouverneur ook vast dat de stedelijke diensten wel degelijk ruim voldoen aan het mededingingsprincipe door verschillende firma’s te raadplegen of de opdrachten in tijd te spreiden. Meer nog: er waren lovende woorden voor de manier waarop de stad verschillende drukopdrachten bundelde tot een algemene aanbesteding waarvoor maar liefst elf verschillende firma’s werden aangeschreven”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

“Stad heeft lessen getrokken”

Piet De Loof van Revista reageert uiteindelijk tevreden op wat het onderzoek heeft opgelverd. “Het toont aan dat de stad voor kleinere opdrachten inderdaad meerdere ondernemers de kans geeft. Ik kan hier alleen maar blij om zijn. Het stadsbestuur heeft duidelijk lessen getrokken uit de beruchte imagocampagne en de terechtwijzing van de gouverneur. Hopelijk is dit ook een aanmoediging om voortaan transparanter te werken en te communiceren”, bedenkt De Loof.

Oudenaarde Winkelstad

Het dispuut tussen de stad en De Loof staat los van de klacht die de communicatiespecialist eerder dit jaar had ingediend tegen die handelaarsvereniging Oudenaarde Winkelstad naar aanleiding van de toekenning van een imagocampagne van 60.000 euro. In dat dossier kreeg de klager wél gelijk: volgens de gouverneur waren de regels voor openbare aanbesteding niet gevolgd.

Er loopt in die zaak overigens nog een gerechtelijk onderzoek.