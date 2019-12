“Stad Oudenaarde moet zich bij elke beslissing afvragen, wat de gevolgen zijn voor alleenstaanden”



Ronny De Coster

27 december 2019

19u30 0 Oudenaarde “Bij elke beleidsbeslissing die de stad neemt, zou die een zogenaamde single-toets moeten doen: zich afvragen wat de gevolgen zijn voor alleenstaanden. Dat gebeurt vandaag helemaal niet”, alarmeert oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a).

“Uit een studie die Solva vorig jaar deed in opdracht van de stad, blijkt dat het aantal alleenstaanden in Oudenaarde op 15 jaar is toegenomen met meer dan 6%: terwijl in 2000 nog een vierde van het aantal huishoudens uit slechts één persoon was samengesteld, vertegenwoordigen alleenstaanden nu al bijna een derde van het aantal huishoudens in onze stad. De volgende jaren zal dat aantal enkel toenemen, in 2060 zou de helft van de Vlaamse huishoudens bestaan uit alleenstaanden. Aleenstaanden hebben meer kans om in de armoede terecht te komen. Deze groeiende groep moet meer aandacht krijgen”, vindt oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a).

Single-toets invoeren

Zij stelt de stad voor om een zogenaamde single-toets in te voeren. “Bij elk beleidsinitiatief dat de stad neemt, zou die moeten kijken naar de impact dat die maatregel heeft op alleenstaanden in onze stad. Die groep wordt immers altijd maar groter en vandaag houdt het beleid daar vaak nog geen rekening mee. Neem nu de algemene gemeentelijke heffing. Die belasting wordt berekend per woning. Of je nu alleen of met vier personen in een huis woont: je betaalt evenveel. Er is echt nood aan een beleid op maat voor de alleenstaanden in onze stad”, besluit Beernaert.