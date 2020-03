‘Samen Sterk in Oudenaarde’ groepeert handelaars en stimuleert solidariteit Ronny De Coster

17 maart 2020

13u35 2 Oudenaarde Handelaars in Oudenaarde hebben een Facebookgroep opgericht om elkaar en hun klanten door de coronacrisis te helpen. “Het is heel nuttig dat iedereen op het hoogte blijft van bijvoorbeeld de afhaal- en levermogelijkheden in de horeca. Maar we moeten elkaar ook helpen”, motiveert Charlotte Van Zele het initiatief.

Als zaakvoerster van het eethuisje Okkerennoot aan de Nederstraat heeft Charlotte zelf als de omschakeling gemaakt naar afhaal en de levering van maaltijden. Ze deed eerder eerder al een oproep tot samenwerking tussen handelaars. De reacties zijn talrijk. De Oudenaarde handelaars hebben zich intussen verenigd in de Facebookgroep “Samen Sterk in Oudenaarde”. Die heeft al meer dan twaalfhonderd volgers.

Leveren bij elkaars klanten

“In de eerste plaats geven we informatie aan de bezoekers. Waar kunnen ze maaltijden afhalen? Wie levert aan huis? Maar daarnaast proberen we als horeca-uitbaters ook onderling samen te werken. Wie aan huis levert en nog plaats heeft in zijn bestelwagentje, kan even goed een levering meenemen naar een klant van een collega. De solidariteit is groot”, verzekert Charlotte Van Zele.