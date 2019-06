“Per ongeluk cruise control ingeschakeld”: bestuurder rijdt 93 waar hij 50 mag Lieke D'hondt

05 juni 2019

14u09 0 Oudenaarde Een verstrooidheid kost een vijftiger uit Oudenaarde 15 dagen rijverbod en een boete van 360 euro. De man reed 93 kilometer per uur in een zone 50, omdat hij per ongeluk de cruise control van zijn auto had ingeschakeld.

“Ik kwam van de N60 waar ik 90 mocht rijden en had daarom de cruise control ingeschakeld. Bij het remmen valt dat automatisch uit, maar wat verderop ben ik tegen de hendel gebotst en is de cruise control terug ingeschakeld. De auto trok op naar de snelheid die ik voordien had ingesteld en op dat moment ben ik geflitst”, legt de bestuurder uit aan de politierechter.