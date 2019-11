“Overleven met 10 euro per dag is niet gemakkelijk en eigenlijk gewoon niet te doen” Raadslid en schepen zijn flink geschrokken na een zuinige week als experiment Ronny De Coster

14 november 2019

16u41 0 Oudenaarde Gemeenteraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) en OCMW-voorzitter Mathieu Mas (CD&V) zeggen flink geschrokken te zijn na een weekje leven met een budget van 10 euro per dag. De twee gingen het experiment aan om letterlijk ‘aan den lijve’ te ondervinden hoe het is om elke dag elke eurocent twee keer om te keren voor je beslist om hem uit te geven.

“We wisten natuurlijk dat je je nooit helemaal kan inleven op één week tijd, je moet bijvoorbeeld geen nieuwe winterjas kopen of een paar schoenen, maar het heeft toch onze ogen geopend. Armoede is een aanslag op je sociaal leven en ook mobiliteit neemt een hele hap uit het budget. We hebben al fantastische initiatieven in onze stad, we gaan nu bekijken hoe we door onze ervaringen het aanbod voor gezinnen in armoede nog kunnen uitbreiden.”

Mijn hond at 17 procent van mijn dagbudget op Dagmar Beernaert

“Nog voor ik goed en wel aan mijn eerste dag met tien euro begonnen was, kwam ik tot de conclusie dat mijn dalmatiër Ouzo eigenlijk al 17 procent (1,70 euro) van mijn dagbudget eet”, getuigt Dagmar Beernaert.

“Mensen in armoede hebben vaak huisdieren om hen gezelschap te houden. Ik beken dat ik er niet had bij stilgestaan hoeveel dat kost. Om die kost wat te verlichten, gaan we bekijken of er in de toekomst ook dierenvoeding kan verkocht worden in de sociale kruidenier, de Kaba. Dat is vandaag nog niet het geval, maar het kan toch wel een verschil maken voor mensen in armoede met huisdieren”, gelooft Beernaert.

Zij heeft ervaren dat geldgebrek je ook snel in de problemen brengt op vlak van mobiliteit. “Een wagen is duur: gemiddeld rekent men zo’n 0,33 euro per kilometer aan. En met drie euro per busticket is ook het openbaar vervoer geen haalbare optie als je maar tien euro budget hebt”, becijfert ze.

Vooral je sociaal leven heeft te lijden onder armoede. Je kan je één keer laten trakteren, maar de vijfde keer haken je vrienden af Mathieu Mas

Mathieu Mas, schepen van Sociale Zaken in Oudenaarde, heeft in zijn zuinige week vooral ondervonden dat zijn sociaal leven erop achteruit ging. “Op café of op restaurant gaan, was simpelweg geen optie. Ook een avondje naar het voetbal is te duur. Dat was ook wat we te horen kregen van andere mensen: je kan je één keer laten trakteren, maar de vijfde keer haken je vrienden af”, bedenkt Mas.

“Aanbod uitbreiden met deze ervaring”

De twee politici zeggen dat de week met een budget van 10 euro per dag hun ogen flink heeft geopend. “We gaan bekijken hoe we op basis van onze bevindingen en de gesprekken die we de afgelopen week gevoerd hebben, het armoedebeleid in onze stad nog meer kunnen uitbreiden. Zo gaan we bijvoorbeeld bekijken of we in de toekomst de ééneuromaaltijden kunnen uitbreiden naar de secundaire scholen, willen we inzetten op betaalbaar openbaar vervoer en ook meer aandacht besteden aan gezinnen die zich net boven de armoedegrens bevinden”, nemen de twee zich voor.