“Oudenaarde moet investeren in vaste opvangkrachten voor betere voor- en naschoolse opvang” Ronny De Coster

28 februari 2020

17u29 0 Oudenaarde De stad met de kwaliteit van de voor- en naschoolse opvang in de Oudenaardse scholen verhogen door niet langer te werken met vrijwilligers die vaak niet de juiste opleiding hebben, maar met vaste krachten. Met dat voorstel trekt oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) maandag naar de gemeenteraad. “We werken met vrijwilligers én vaste begeleiders en kijken hoe we van die laatste categorie nog meer krachten kunnen aanwerven”, zegt schepen Mathieu Mas (CD&V).

Oudenaardse scholen die voor- en naschoolse opvang willen voorzien, kunnen daarvoor beroep doen op de stad. Die opvang gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. “Daar knelt het schoentje,” vindt Dagmar Beernaert. “Een vrijwilliger mag hoogstens 1.388,40 euro vergoeding krijgen per jaar, met een maximum van 34,71 euro per dag. In totaal kom je zo aan een 40-tal dagen vrijwilligerswerk. Daardoor moet de opvang altijd weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. En als een vrijwillige opvangkracht niet komt opdagen, is de opvang onderbemand. Dat gebeurt vandaag geregeld en is rampzalig voor de kwaliteit van de opvang en de veiligheid van de kindjes. Naast de continuïteit van het systeem komen zo ook de kwaliteit en de veiligheid van de opvang in het gedrang,” klaagt Dagmar Beernaert aan.

Niet opgeleid

“Hoe goedbedoeld vrijwilligers ook het werk doen, de meeste vrijwilligers zijn helemaal niet opgeleid om op kinderen te passen. Ze zijn vaak ook niet bereid om een opleiding te volgen. De buitenschoolse opvang in onze stad heeft nood aan een stabiel personeelsbestand en geschoold personeel. Alleen zo kan je de kwaliteit van de opvang en de veiligheid van de kindjes garanderen. We moeten durven investeren in meer vaste, geschoolde medewerkers”, vindt Beernaert, die de zaak maandag aankaart in de gemeenteraad.

Fulltime coördinator aanwerven

Schepen Mathieu Mas (CD&V) zegt zich van de problemen bewust te zijn. “We kampen met een probleem van langdurig zieken. De BKO bestaat nu 15 jaar en sinds 2014 werken we ook met vaste opvangkrachten. Vorig jaar waren er zo al 14 vaste en een 60-tal vrijwillige medewerkers actief in 20 scholen. Begin volgend jaar zullen we ook een fulltime coördinator aanwerven”, voorziet de schepen.