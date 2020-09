“Oudenaarde heeft bewaakte stelplaats voor elektrische fietsen nodig” Ronny De Coster

28 september 2020

17u10 0 Oudenaarde Omdat almaar meer meer mensen rijden met een elektrische fiets, maar die in het centrum van Oudenaarde niet durven achterlaten, moet er een bewaakte stelplaats komen, vindt oppositieraadslid Kristof Meerschaut (N-VA). Hij stelt het idee voor aan de gemeenteraad.

De elektrische fiets meer en meer een alternatief vormt voor de auto bij functionele en recreatieve verplaatsingen. “Almaar meer mensen beschikken over een elektrische fiets, maar wat hen weerhoudt om ermee naar het stadscentrum te komen, is het gebrek aan een stelplaats waar de fiets veilig achtergelaten kan worden. Een e-bike kost gemiddeld meer dan 2.500 euro. Een dergelijke fiets laat je niet zomaar onbewaakt achter. In andere steden bestaan al gelijkaardige initiatieven, vooral in de omgeving van een station”, weet Meerschaut. Als mogelijke locaties noemt hij de parking op de Ham of aan het politiecommissariaat. Ook een leegstaand handelspand in de buurt van de Markt zou in aanmerking kunnen komen, vindt de N-VA’er.

Maatwerkbedrijf

Een bewaakte fietsenstalling, dat wil zeggen dat er wel permanent iemand toezicht moet houden. “De exploitatie kan gebeuren door een maatwerkbedrijf. Gebruikers betalen ook een vergoeding”, zegt Meerschaut daarover.