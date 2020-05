“Opvang blijven verzekeren wordt voor school nog grotere uitdaging dan hernemen van de lessen” Ronny De Coster

14 mei 2020

20u03 0 Oudenaarde “We zijn helemaal voorbereid om de lessen te hervatten, maar de grootste uitdaging wordt misschien wel de organisatie van de opvang van kinderen die geen les krijgen”, bedenkt de Oudenaardse schooldirectrice Mieke Vanmaercke op de vooravond van de heropening van de scholen.

In “De Wereldbrug”, basisschool van GO! in Oudenaarde gaan vandaag de zesdejaars terug aan de slag. Maandag starten het eerste en tweede leerjaar. “De zesdes komen elke voormiddag, behalve op woensdag naar school en de eerste graad krijgt twee volle dagen les. Op woensdag gaat alle aandacht naar leerlingen die een beetje hulp nodig hebben bij hun lessen op afstand. Sommigen moeten daarbij toch een beetje aangemoedigd worden”, ondervindt directrice Mieke Vanmaercke.

Opvangcapaciteit verdubbelen

Samen met haar team heeft ze de heropening van de school grondig voorbereid. “Ik heb er vertrouwen in, dat we dit in alle veiligheid kunnen organiseren en daar ook voldoende personeel voor hebben. Wat me meer zorgen baart, is de opvang van de kinderen die niet naar de les moeten komen. Nu vangen we in de kleuterafdeling en de lagere school twintig kinderen op. Maar dat gaat verdubbelen: almaar meer ouders gaan weer aan het werk en willen gebruik maken van de noodopvang. Dat wordt organisatorisch heel moeilijk”, vreest Vanmaercke.