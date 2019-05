“Op maandagochtend in de supermarkt geen lastige vragen meer over gele kaarten: zalig!" Welkom in Oost-Vlaanderen bij Frank De Bleeckere Ronny De Coster

14u05 0 Oudenaarde Acht jaar geleden floot Frank De Bleeckere (51) zijn laatste voetbalmatch. De naar Nukerke uitgeweken Oudenaardenaar verdween uit de spotlights, maar bleef achter de schermen heel actief: De Bleeckere reist de wereld rond met "verdwijnende sprays" en geeft scheidsrechtersopleidingen. En deze week raakte bekend dat de Belgische voetbalbond een masterplan ontvouwt om de arbitrage in ons land weer naar een internationaal niveau te tillen en dat daar een hoofdrol is weggelegd voor de beste ref die ons land ooit heeft gehad.

Het was niet makkelijk om voor dit interview een datum vast te leggen. Voor een 'scheidsrechter op rust' heb je kennelijk wel een heel drukke agenda.

"Vergis je niet: deze jonge vijftiger is nog heel actief! 'Op rust' is heel relatief. Professioneel heb ik het eigenlijk veel drukker dan in de tijd dat ik wedstrijden floot. Ik werk als merkambassadeur voor Expo Line uit Tessenderlo, producent van vanishing sprays. Dat is een verdwijnend schuim dat scheidsrechters op het veld spuiten om de afstanden aan te geven die spelers moeten aanhouden tijdens een vrije trap van de tegenstander."

Je bent ook aan de slag gebleven als coach van scheidsrechters in eerste en tweede nationale. Hoe bevalt je dat?

"Het is tof om kennis en ervaring door te geven. Ik coach scheidsrechters, bekijk wedstrijden, doe de technische analyses en probeer aan te geven waar het beter kan."

Zitten er toppers aan te komen?

"Ik zie toch veel talent van wie ik de komende jaren heel veel verwacht. Geef ons nog een paar jaar en we spelen internationaal weer mee."

Een paar jaar? Hoe komt het dat er na jouw vertrek geen opvolging klaarstond? Sindsdien, toch ook al zeven jaar geleden, zien we nog amper Belgische scheidsrechters internationale topwedstrijden fluiten.

"Hmm... Dat is lastig. De opvolging was acht jaar niet klaar om mijn plaats in te nemen. Dat ik op mijn 45ste zou stoppen, was natuurlijk bekend. Ik ben nu eigenlijk zelf mee voor mijn opvolging aan het zorgen. Maar je kan dat niet van vandaag op morgen: om een scheidsrechter te zijn op topniveau, moet je niet alleen beschikken over talent, maar ook over ervaring. Het is nu een beetje omgekeerd dan in 'mijn tijd': toen kwamen de Rode Duivels er internationaal niet aan te pas, maar 'vertegenwoordigde' ik ons land als scheidsrechter. Nu is dat net andersom."

De voetbalbond vindt blijkbaar ook dat het wat sneller mag gaan. Deze week kwam het nieuws dat ze met een masterplan komt om het niveau van de arbitrage op te krikken. De Belgische refs moeten weer wereldtop worden. Jij gaat daarin een belangrijke rol spelen. Wat ga je doen?

"Ik zal de Franse ex-topref Bertrand Layec, die technisch directeur wordt van het Professional Refereeing Departement, bijstaan. Samen zullen we de scheidsrechters aanduiden, maar ook opvolgen en bijsturen. Ik zal nog meer coaching en wedstrijdanalyses doen. En ik word ook verantwoordelijk voor de externe communicatie. Het is belangrijk om onder meer naar de media duidelijker toelichting te geven waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Dat is een rol die me wel zal liggen."

Ben je vereerd met die nieuwe jobaanbieding?

"Zeker. Ik ben er natuurlijk nooit helemaal weg geweest, maar dit is een project waar ik heel graag instap: het is een nieuwe en grote uitdaging waar ik met veel goesting mijn schouders onder zet. Het plezante is - en dat was voor mij ook de voorwaarde om op het aanbod in te gaan - dat ik dit verder kan combineren met mijn huidige job, die ik ook heel graag doe."

De sport kwam de jongste maanden onfris in het nieuws met schandalen over beïnvloeding van wedstrijden. Hoe kijk je daar naar?

"Met heel veel verbazing. Dat er in het voetbal veel geld omgaat, is alom bekend. Maar de verhalen die ik in de krant las, deden me toch schrikken."

Ben jij ooit benaderd?

"Nooit of te nimmer. Ik kan dat zeggen met het hand op het hart. Niemand heeft ooit geprobeerd om mij te beïnvloeden. Ik heb altijd afstand bewaard en dat ook nadrukkelijk getoond. Na de wedstrijd zag je me nooit in de kantine nog een pintje of iets anders drinken. Ik zat altijd snel in mijn auto. Alles wat maar enige waan van partijdigheid kon veroorzaken, ben ik altijd consequent uit de weg gegaan. Ik had met de spelers altijd een goede verstandhouding. Maar dat was op het veld en ging om respect hebben voor elkaar. Buiten de match moet je contacten vermijden. Die raad geef ik ook altijd in opleidingen."

Heb je wel eens heimwee naar je tijd als topscheidsrechter?

"Niet echt. Nostalgisch word ik pas van de muziek van vroeger. Weet je dat ik in de jaren tachtig nog dj ben geweest? Ik presenteerde onder meer bij Radio Contact en Radio Moniek in Oudenaarde en speelde ook op T-dansants. Muziek is voor mij zeer belangrijk: het bepaalt mijn stemming. Toen ik als scheidsrechter actief was, luisterde ik op weg naar de match altijd naar 'Enjoy the silence' van Depeche Mode. Dat nummer bracht me tot rust. Ik werd er op de duur zelfs bijgelovig van: ik moést die plaat gehoord hebben voor ik het veld op ging."

Waarvan kan je vandaag vooral genieten?

"Van de rust, eigenlijk. Of van een tochtje met de Vespa naar zee, samen met mijn dochter. Ik word natuurlijk nog altijd herkend op straat. Maar ik heb nu geen maandagen meer waarop ik denk: vandaag blijf ik misschien beter weg uit de supermarkt, want ik ga het daar weer mogen uitleggen over die gele kaart die ik gisteren trok."

Je bent verhuisd van Oudenaarde naar Maarkedal: van het ene wielerwalhalla naar het andere. Kan de koers je bekoren?

"Ik ben dol op die hele hectiek die in de Vlaamse Ardennen leeft rond de koers. De Ronde van Vlaanderen, dat is toch een ongeëvenaard feest? Wielerfans die hier met mobilhomes arriveren, die hun tuinmeubelen en een barbecue meezeulen om zich op de flanken van een helling te installeren of die van de ene plaats naar de ander hollen. Ik vind het echt een zaligheid hoe mensen zo enthousiast kunnen worden. Sport is emotie. Het wielrennen is daar minstens even straf in als het voetbal.”

