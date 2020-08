“Ondersteun met je bubbel de lokale horecazaken”: stad start promocampagne voor horeca Lieke D'hondt

02 augustus 2020

14u12 13 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde zet de lokale horecazaken die een terrasuitbreiding hebben gemaakt tijdens de coronacrisis in de kijker. Via filmpjes op sociale media vertellen 18 horeca-uitbaters de komende weken over hun zaak.

De coronacrisis raakt de horecasector hard en dat heeft ook het Oudenaards stadsbestuur begrepen. De horeca-uitbaters kunnen daarom rekenen op een lokale ondersteuningspremie en ze hoeven dit jaar geen terrasbelasting te betalen. Bovendien hebben de horeca-uitbaters de kans gekregen om hun terras uit te breiden of elders een nieuw terras op te bouwen. “In totaal zijn er 18 horecazaken met een goedgekeurde terrasuitbreiding. Voor elk van deze zaken hebben we een promofilmpje ontwikkeld”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Door de verplichte sluiting van bijna drie maanden is de sector hard getroffen en door de nieuwe coronamaatregelen blijft de situatie moeilijk voor hen”, zegt schepen van Lokale Economie Carine Portois (Open Vld). “We proberen om de horecazaken een hart onder de riem te steken met deze campagne op sociale media. We willen iedereen oproepen om met hun bubbel de lokale horecazaken te ondersteunen, want ze doen keihard hun best om alles coronaveilig te organiseren in hun zaak.

De promofilmpjes over de terrasuitbreidingen verschijnen op de stedelijke Facebookpagina en op de website www.oudenaarde.be/terrasindekijker. De eerste zaak in de kijker is De Carillon.