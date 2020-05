‘Naarstige naaisters’ van CVO maken mondmaskers voor GO!-scholen in Oudenaarde Ronny De Coster

11 mei 2020

11u07 3 Oudenaarde De leerkrachten en cursisten van de afdeling Mode van Het CVO De Vlaamse Ardennen van het GO! produceren mondmaskers voor leerkrachten en leerlingen van andere scholen van de scholengroep GO! scholengroep Vlaamse Ardennen. “Met de heropening van de scholen op 15 en 18 mei als deadline zetten ze er spoed achter”, zegt algemeen directeur Dirk Moulart.

“Na de beslissing van de veiligheidsraad om de scholen te laten heropstarten, zaten we toch even met de handen in het haar hoe we op een veilige manier konden klaarspelen om naast de aankoop van onder meer alcoholgel en papieren handdoekjes op korte termijn ook nog aan 4.000 mondmaskers te geraken en dat ook financieel haalbaar te houden”, vertelt Moulart. “We kwamen na overleg op het idee om de ‘naarstige naaisters’ van de opleiding mode van GO! Het CVO De Vlaamse Ardennen aan te spreken. Lerares Marguerite Laloyaux was meteen enthousiast en is nu ook de stuwende kracht achter dit project. Ook tal van leerkrachten uit onze scholen hebben spontaan hun hulp aangeboden. We leven allemaal in zware maar ook rare tijden. Momenteel staat veiligheid boven pedagogie en we willen dan ook in de meest veilige omstandigheden opstarten”, bedenkt Dirk Moulart. Intussen hebben verschillende cursisten en andere vrijwilligers al pakketjes met stof en toebehoren opgehaald in het naaiatelier van Het CVO om ermee aan de slag te gaan.