MOU en Toerisme Oudenaarde heropenen de deuren met nieuwe wandtapijten en audiogids: “Onze stad is ideaal voor een vakantie in eigen land” Ronny De Coster

09 juni 2020

14u34 8 Oudenaarde Het MOU en Toerisme Oudenaarde zwaaien woensdag opnieuw de deuren open voor het publiek. De heropening is ook de ideale gelegenheid om enkele nieuwigheden voor te stellen: vanaf 1 juli voegt het MOU twee topstukken toe aan de wandtapijtencollectie, komt er een nieuwe audiotour en pakt Toerisme Oudenaarde uit met verschillende toeristische producten.

Vanaf deze maand ontvangt het MOU – Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen – bezoekers van woensdag tot zondag, telkens in de namiddag. In juli worden de openingsuren verder uitgebreid. “De veiligheid van onze bezoekers is prioritair: we zorgen voor een uitgestippeld parcours en werken met tijdsloten die je telefonisch kan reserveren. Per kwartier laten we twaalf personen binnen die maximaal anderhalf uur kunnen blijven”, zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).

Twee nieuwe topstukken

De stad ziet in de heropening van het MOU een ideale gelegenheid om een paar nieuwigheden voor te stellen. “We voegen binnenkort twee topstukken toe aan onze wandtapijtencollectie: vanaf 1 juli kan je het pas aangekochte Alexanderwandtapijt uit New York bewonderen én een pas gerestaureerd wandtapijt dat nog nooit eerder werd tentoongesteld. Het conservatie- en restauratieatelier van het MOU restaureerde vakkundig een wandtapijt uit de Trojereeks, dat aangekocht werd in 2006 in New York. Het krijgt nu een vaste plaats in de wandtapijtenzaal.

Audiotour in 3 talen

Het MOU start op 1 juli ook met een nieuwe audiotour in drie talen om de bezoeker te begeleiden in het museum. Voor de allerkleinste bezoekers is er de MOUse zoektocht en een speurtocht naar fantastische dieren in de wandtapijtenzaal. In september lanceert het MOU een nieuwe publicatie over het Oudenaardse wandtapijt.

Nieuw toeristisch aanbod

Woensdag opent ook het onthaal van Toerisme Oudenaarde opnieuw de deuren. Tijdens de lockdown werd er achter de schermen gewerkt aan een vernieuwing van de website visit.oudenaarde.be, een gloednieuwe toeristische brochure die vanaf deze zomer beschikbaar zal zijn. “Ook een nieuwe zomercampagne die we binnenkort lanceren, is al uitgewerkt”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “De zomer zal er door de veiligheidsmaatregelen wat anders uitzien maar we staan te popelen om iedereen die Oudenaarde wil verkennen, opnieuw welkom te heten. Onze stad is ideaal voor vakantie in eigen land, veilig en dichtbij”, promoot de burgemeester.

Tijdens de maand juni zijn het MOU en Toerisme Oudenaarde open van woensdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.30 uur. Tickets en tijdsloten voor het MOU zijn telefonisch te reserveren op het nummer 055/31.72.51. Binnenkort start ook het onthaal van de Sint-Walburgakerk en de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pamele opnieuw op.

Meer info via visit.oudenaarde.be en www.mou-oudenaarde.be.