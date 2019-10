“Mosselen op opgeviste auto tonen dat Schelde niet dood is, maar je kan er toch best niet van proeven” Ronny De Coster

15 oktober 2019

16u20 2 Oudenaarde De VW Polo die enkele dagen geleden in Oudenaarde uit de Schelde werd opgevist, blijft velen intrigeren. Aan de auto hebben zich duizenden mosseltjes vastgehecht. Een bewijs dat de Schelde proper is? “De rivier is alleszins niet dood, maar ik raad je niet aan om van die mosseltjes te proeven”, zegt visserijbioloog Alain Dillen.

Twee jaar al lag de kleine personenwagen in Ename op de bodem van de Schelde. Eind vorige week werd het autowrak geborgen, maar niet weggevoerd. Daardoor is het een bezienswaardigheid voor wie op het jaagpad langs de Schelde loopt of fietst.

Vooral de vele duizenden kleine mosseltjes die zich op het koetswerk van de auto hebben vastgezet, zijn intrigerend. Of we daaruit mogen besluiten dat de Schelde een gezonde rivier is die vol leven zit, willen we wel eens weten.

Ook al brasem, blankvoorn, karper en paling

“Die vele mosseltjes tonen alvast aan dat de rivier niet dood is. Maar eigenlijk wisten we dat al. De Schelde is in 2012 geconfronteerd geweest met een heel grote vissterfte als gevolg van een afvallozing. Dat heeft een heel grote impact gehad op het leven in de rivier, maar we wisten intussen wel al, dat het visbestand zich na vijf jaar weer had hersteld. In de Schelde tref je nu onder meer brasem, blankvoorn, karper en paling aan”, weet Alain Dillen visserijbioloog Agentschap voor Natuur en Bos.

Zware metalen

“Maar dat wil niet zeggen, dat de Schelde nu helemaal proper is. En wat die mosseltjes betreft: ik zou alvast niemand aanraden om daarvan te proeven. Mosselen hebben de eigenschap, dat ze vervuiling door onder meer zware metalen opnemen. Dat zal met deze op de Schelde toch zeker ook het geval zijn”, waarschuwt de visserijbiloog.