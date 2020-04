“Met de fiets in de koffer naar de bakker?”: vier keer meer corona-overtredingen in Oudenaarde en omgeving

Ronny De Coster

13 april 2020

13u20 30 Oudenaarde Agenten van de politie Vlaamse Ardennen hebben tijdens het paasweekend 48 coronaovertreders betrapt. Dat zijn er maar liefst vier keer zo veel als het weekend voordien. “Sommigen bedenken de gekste smoezen. Maar dat je met de auto op weg bent naar de bakker als er een fiets in je koffer ligt, geloven we echt niet, hoor”, vertelt politiewoordvoerder Wendy Vanhulle.

De politie blijft met extra ploegen zeer actief toezien op de naleving van de coronamaatrdegelen en dat blijkt hard nodig. In het paasweekend hebben ze 48 overtreders betrapt. “Een heel slecht cijfers: het weekend ervoor waren er 12 overtredingen. Niemand blijft ongestraft, want de tijd van waarschuwingen is voorbij. De meeste overtreders hebben een boete van 250 euro gekregen. Maar enkelen zullen voor de rechter moeten verschijnen. Het gaat om overtreders die in herhaling zijn gevallen. Als je twee keer op dezelfde overtreding wordt betrapt, dagvaardt het parket”, verduidelijkt Wendy Vanhulle, woordvoerder van de politie Vlaamse Ardennen.

De gekste smoezen

De boetes zijn uitgeschreven voor niet-essentiële verplaatsingen. “Onze agenten zagen mensen die kwamen vissen of picknicken of die zich met hun auto verplaatsten naar recreatiegebieden en parken, maar dan niet met kleine kinderen of een zwangere vrouw. Zo was er er ook iemand die met de auto zogezegd een brood ging kopen, maar een fiets in de koffer had liggen. Onze agenten betrapten ook een grootmoeder die vertelde dat ze dringend speelgoed moest brengen bij de kleinkinderen”, vertelt Vanhulle.

“De controles gaat onverminderd voort en zullen als dat nodig is nòg worden opgevoerd. De speeltijd is voorbij. Dat hebben velen al meerdere keren gezegd, toch? Wendy Vanhulle, woordvoerder Politiezone Vlaamse Ardennen

Er waren ook verschillende overtredingen tegen het samenscholingsverbod. “Dat was vooral bij mensen thuis. We kregen verschillende meldingen van buren die merkten dat er in bepaalde appartementen en huizen toch wel abnormaal veel lawaai was. Toen agenten ter plaatse gingen, bleken daar dan feestjes aan de gang te zijn. Ook als er aan een woning acht auto’s geparkeerd staan, weet je natuurlijk wel dat er iets niet klopt”, bedenkt Vanhulle. “Het lijkt erop dat bij nogal wat mensen een bepaalde coronamoeheid is ontstaan als het gaat over de naleving van de maatregelen, terwijl we toch allemaal weten dat het nu compleet onverantwoord is om de aandacht te laten verslappen. De politie is dat alleszins niet van plan: de controles gaan onverminderd voort en zullen als dat nodig is nòg worden opgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om ervoor te zorgen dat we het coronavirus kunnen terugdringen. De speeltijd is voorbij. Dat hebben velen al meerdere keren gezegd, toch?”