“Materniteiten in Oudenaarde en Ronse moeten open blijven!” Ronny De Coster

16 januari 2020

11u50 7 Oudenaarde Het nieuws dat het voortbestaan van enkele materniteiten waaronder die van Ronse en Oudenaarde mogelijk in het gedrang komt, maakt flink wat reacties los. De politiek roert zich al: “Mensen moeten kunnen bevallen in de buurt. Je maakt het voor toekomstige en kersverse ouders een heel pak zwaarder als je hen verplicht om van onze regio naar Gent te gaan om te bevallen”, reageren Dagmar Beernaert en Julien Vandenhoucke van sp.a.

Het Federaal kenniscentrum voor de Gezondheiszorg (KCE) vindt dat enkele kleine materniteiten in België maar beter kunnen sluiten, omdat ze te weinig geboorten hebben en daardoor niet rendabel zijn. Het KCE noemt onder meer het AZ Oudenaarde en AZ Glorieux in Ronse.

Big business

Oudenaards sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert en Julien Vandenhoucke, regiovoorzitter van haar partij, spreken schande over het voorstel om de materniteiten van Ronse en Oudenaarde te sluiten. “Geboren worden is big business geworden. Vanaf de eerste seconde op deze aardbol moet je blijkbaar opbrengen. Van bovenaf wordt beslist dat de materniteiten van Oudenaarde en Ronse te klein zouden zijn en niet winstgevend genoeg. De sluiting van deze twee materniteiten zou betekenen dat er in onze regio geen enkele materniteit overblijft. Die beslissing is eigenlijk wereldvreemd. Denk maar aan familie die een bezoekje wil brengen of de papa die nog voor andere kindjes moet zorgen. Wie wil bevallen zou dan in allerijl naar Gent, Zottegem of Waregem moeten hollen. Dat is toch te zot voor woorden”, vinden ze.

Brief naar Maggie

Op de gemeenteraden in Oudenaarde en Ronse zullen beide sp.a-afdelingen een motie indienen. “We zullen ook vragen aan het stadsbestuur om een brief te schrijven naar de bevoegde minister Maggie De Block om beide materniteiten te behouden”, kondigen Beernaert en Vandenhoucke aan.