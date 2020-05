“Maak van de Markt en andere openbare pleinen in Oudenaarde één groot openluchtcafé” Ronny De Coster

01 mei 2020

18u18 0 Oudenaarde De Oudenaardse N-VA-afdeling stelt voor om openbare pleinen in te richten als een groot openluchtcafé. “Veel horecazaken hebben een eigen buitenterras, maar dat is vaak te klein om er een terras in te richten op een veilige manier”, motiveert de partij haar voorstel.

De N-VA haalt de mosterd bij de Litouwse hoofdstad Vilnius, waar aangekondigd werd om van de stad een groot openluchtcafé te maken door straten en pleinen gratis ter beschikking te geven aan nabijgelegen horecazaken. “Een goed initiatief dat ook in Oudenaarde kan werken”, vindt gemeenteraadslid Boris Labie (N-VA), zelf ook uitbater van twee horecazaken op de Markt in Oudenaarde.

Gemeenschappelijke toog

“We kunnen met verschillende café-uitbaters één gemeenschappelijke toog installeren, waar mensen uiteraard niet mogen aanzitten, maar vanwaar we iedereen op het plein kunnen van drank voorzien. Elke horeca-uitbater kan zijn tafels buiten zetten en toch de fysieke afstandsregels in acht nemen”, legt Labie uit. Met zijn initiatief wil hij ervoor zorgen, dat café-uitbaters al aan de slag kunnen vòòr de volledige heropening van de cafés. “Ik wil het grote openluchtcafé starten op het moment dat wel al de restaurants, maar nog niet de cafés in in het land open mogen. De cafés zullen pas een paar weken later hun deuren mogen openen. In afwachting zou een openluchtcafé, waar de social distancing perfect te organiseren is, een goede overgangsmaatregel kunnen vormen”, vindt Labie.

Op nationaal niveau aankaarten

Alleen: het stadsbestuur is niet bevoegd om hiervoor groen licht te geven, omdat een snellere opening van cafés niet kan volgens de federaal opgelegde coronamaatregelen.“Ik besef dat de beslissing federaal moet genomen worden. Ik doe dit voorstel vanuit Oudenaarde en zal het voorleggen bij Horeca Vlaanderen, dat het op het nationaal niveau kan aankaarten. Het is een voorstel waar iedereen wel bij vaart. Ook de overheid wordt er beter van: als ze ons langzaam weer laat herstarten, kan ze de overbruggingspremies ook verlagen”, bedenkt Labie.

Ook in deelgemeenten

Zijn voorstel heeft niet alleen betrekking op de Markt in Oudenaarde. “Ook in de deelgemeenten zoals op het Brouwerijplein in Eine en het Enameplein in Ename zou dit kunnen. De openbare veiligheid primeert wel. Maar met dit signaal kan het stadsbestuur zuurstof geven aan de zwaar beproefde bar- en restauranteigenaren” besluit Boris Labie.