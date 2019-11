“Le grand Robert” werd twaalf dagen ondervraagd, maar loste niks en werd opgehangen Nederename herdenkt dit weekend zijn verzetsman Robert De Preester, Wapenstilstand en 75 jaar Bevrijding Ronny De Coster

08 november 2019

17u28 3 Oudenaarde Verschillende verenigingen slaan zondag de handen in elkaar om in Nederename “75 jaar Bevrijding / Wapenstilstand en Robert De Preester” te herdenken. Het dorp brengt ook hulde aan zijn oudstrijders en gesneuvelden.

Velen kennen wel de straat die in Nederename naar hem werd genoemd, maar weinigen weten, dat Robert De Preester tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in het verzet en door de Duitsers werd opgehangen.

Robert De Preester werd op 1 december 1923 geboren in Melden. Hij was de vijfde in een gezin van tien kinderen. Als kind hoorde hij talloze oorlogsverhalen van zijn vader, die in de Eerste Wereldoorlog vier jaar aan het front had gestreden. Die lieten zo’n diepe indruk na dat ze in de jonge Robert de vaderlandsliefde aanwakkerden. Al enkele maanden nadat in mei 1940 Hitlers troepen ons land waren binnengevallen, vertrok De Preester naar Charlerloi, waar hij zich als verzetsstrijder aansloot bij Groep G. Die legde zich toe op sabotagedaden tegenover de Duitse bezetter. De Preester stond in de organisatie bekend als een vastberaden verzetsman. Zijn verzetsnaam was “L’ homme à la baïonette” of “Le grand Robert”.

Verraden en opgehangen

Hij verbleef in het ondergrondse kamp van Senzeilles, midden in de bossen, waar de verzetslieden ondergrondse kamers en gangen hadden gegraven. Maar dat schuiloord werd begin 1944 verraden: een Duitse eenheid viel er binnen. Enkelen konden vluchten, maar Robert De Preester en 11 andere verzetslieden werden opgepakt en naar het gevangenenkamp van Breendonk gevoerd.

Twaalf dagen lang werden ze er onderworpen aan de meest onmenselijke ondervragingspraktijken. Ondanks die folteringen gaven de verzetslieden geen nuttige informatie vrij. Ze werden door de krijgsmacht ter dood veroordeeld. De Preester werd opgehangen.

Na de oorlog werd het stoffelijk overschot van de oorlogsheld naar Nederename overgebracht. Op zondag 11 november 1945 vond daar onder massale belangstelling de begrafenisplechtigheid plaats.

Herdenking

Robert De Preester is de centrale figuur op het herdenking die zondag in Nederename plaatsvindt. Een 25-tal oorlogsjeeps en -moto’s verzamelen om 8 uur op het Ohioplein en trekken daarna in colonne door Nederename om iedereen met getoeter uit te nodigen voor de plechtigheden van de dag. Deze “opwarmer” zal vergezeld worden van een trommelkorps en een oorlogssirene.

Om 9.30 uur start in de kerk de viering: “Vrede, hoopvolle wens voor ieder mens”, waarbij zoals in de oorlogstijd chocoladerepen uitgedeeld worden. Bij het verlaten van de kerk kringen de aanwezigen bidprentjes van Robert de Preester aangeboden. Aansluitend zijn er plechtigheden voor de oudstrijders en de gesneuvelden aan het oorlogsmonument in de Oudstrijdersstraat en op de begraafplaats.

Last Post

In de kerk loopt nog de hele week een uitgebreide tentoonstelling over Robert De Preester, over de oorlog en de bevrijding en over de slachtoffers van Nederename.

Op maandag 11 november om 19.05 uur doet de Belleman van Oudenaarde een vredesroep en verzorgt de brandweer de Last Post.