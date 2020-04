“Krijtgedichten om mezelf en de stad op te beuren” Ronny De Coster

01 april 2020

21u29 2 Oudenaarde Wie de laatste dagen in Oudenaarde toch even uit zijn kot kwam voor een wandeling of een fietstocht, kon niet naast de vele korte krijtberichtjes kijken. Ze zijn van de hand van Laura Van Poucke.

“Dit is begonnen als een manier om mezelf en de stad op te beuren, werd al snel opgepikt door een heleboel mensen. Met mijn krabbels bleek ik mensen hoop te geven of tenminste eventjes een glimlach op hun gezicht te toveren. Daarom doe ik dit”, zegt Laura.

Mensen raken

“Het gaat me niet om mijn ego of om het promoten van literatuur. Het is voor mij gewoon een kanaal om mensen te kunnen raken. Ik voel me vereerd dat ik lichtpuntjes kan rondstrooien voor anderen. Niet alleen hou ik er enorm van om mijn optimisme uit te delen, het is het ook voor mezelf therapeutisch. Ik voel me niet meer alleen, we zijn nu samen alleen. En alles komt goed” besluit de krijtdichteres.