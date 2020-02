Økkerennoot compenseert valentijnsactie met schenking aan Milieufront Omer Wattez: “Niet stilgestaan bij gevolgen voor milieu” Lieke D'hondt

21 februari 2020

17u35 2 Oudenaarde De valentijnsactie van eethuisje Økkerennoot in Oudenaarde heeft nog een vervolg gekregen. Uitbaatster Charlotte Van Zele schenkt 200 euro aan Milieufront Omer Wattez omdat ze onder meer op Facebook heel wat reacties kreeg op de milieuonvriendelijkheid van haar De valentijnsactie van eethuisje Økkerennoot in Oudenaarde heeft nog een vervolg gekregen. Uitbaatster Charlotte Van Zele schenkt 200 euro aan Milieufront Omer Wattez omdat ze onder meer op Facebook heel wat reacties kreeg op de milieuonvriendelijkheid van haar ballonnenactie . “Ik dacht enkel aan valentijn en heb niet stilgestaan bij de gevolgen voor het milieu”, reageert Van Zele.

Økkerennoot haalde deze week hln.be en de krant omdat de uitbaatster het met haar valentijnsactie wel heel ver geschopt had. Tot in Wit-Rusland, op 1.970 kilometer van Oudenaarde om precies te zijn. De actie bestond uit het oplaten van heliumballonnen met daaraan cadeaubonnen voor gratis etentjes in het eethuisje. Die vlogen tot verbazing van de uitbaatster helemaal tot in Wit-Rusland.

Ondertussen hebben heel wat mensen op sociale media gereageerd op het verhaal. En die reacties zijn lang niet allemaal positief. Heel wat mensen vinden het niet kunnen dat er nog ballonnen opgelaten worden. “Niet iedereen is zich ervan bewust, maar ballonnen staan in de top drie van het meest schadelijke afval”, zegt Joost Elet, communicatiemedewerker bij Milieufront Omer Wattez (MOW). “Ze worden volledig of gedeeltelijk opgegeten door vogels, vissen en zeehonden. Dat leidt tot opstoppingen in de maag en de darmen, met een langzame en bijzonder pijnlijke dood tot gevolg. Andere land- en zeedieren raken dan weer verstrikt in de lintjes, de mondjes en tuitjes die bevestigd worden aan de ballonnen. Dat kan leiden tot verdrinking, verstikking of de onmogelijkheid om te vluchten voor roofdieren. Sommige vogels zien de linten zelfs aan voor eten en voederen ze aan hun jongen, met fatale gevolgen.”

Ik dacht alleen aan valentijn, het feest van de liefde. Nu zie ik in dat dit helemaal verkeerd was Charlotte Van Zele

Charlotte Van Zele heeft op voorhand niet stilgestaan bij de mogelijke impact van haar actie en schenkt daarom nu 200 euro aan MOW. “Ik dacht enkel aan valentijn, het feest van de liefde. Bij de gevolgen voor het milieu heb ik helemaal niet stilgestaan. Ik had ook niet verwacht dat de ballonnen zo ver zouden vliegen. Nu zie ik in dat dit helemaal verkeerd was. Om mijn actie te compenseren, doe ik een schenking aan Milieufront Omer Wattez, een regionale milieuvereniging die zich keihard inzet voor het milieu, de natuur en het erfgoed.”

Verbod, zo snel mogelijk

Het MOW hoopt dat steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen zo snel mogelijk een verbod op het oplaten van ballonnen invoeren. “Volgens verschillende studies liggen er aan onze Noordzeekust voor elke honderd meter ongeveer twaalf stukjes ballon”, zegt Elet. “De ballonnen die niet aanspoelen of door dieren gegeten worden, dragen bij aan de plastic soep. Zelfs zogenaamde biologisch afbreekbare ballonnen zwerven jaren rond voor ze verteerd worden en richten in tussentijd evenveel schade aan als latexballonnen.”