‘Kedjoarkies’ is verkozen tot het mooiste dialectwoord van Oudenaarde: het wafeltje krijgt meteen een biersoort en een ijsje

09 juli 2020

Oudenaarde 'Kedjoarkies' is verkozen tot 'mooiste dialectwoord van Oudenaarde 2020'. "'Kedjoarkies' zijn een soort wafeltjes die vooral rond de nieuwjaarsperiode gebakken worden om als nieuwjaarsgeschenk aan buren, vrienden of familie te geven. In Ename worden ze nog elk jaar gebakken," zegt Dagmar Beernaert, initiatiefneemster van de verkiezing.

“De respons op de wedstrijd was echt overweldigend,” zegt Dagmar Beernaert. “633 mensen lieten ons hun favoriete dialectwoord weten. In totaal kwamen we zo op 248 woorden. Er zaten echte pareltjes tussen. Kootskeduik (verstoppertje), buuneklakker (Oudenaardist), spetst op ui vuile (schol), arezeern (regelen), ziktille (vrouw), wieppewanne (schommel), toetoet (toch wel), seenewoarke (kruisje voor het slapengaan), kapulleke (lievenheersbeestje) en aretskies (amper) zijn enkele van de mooie inzendingen die het net niet haalden.”

15 experts

Een vijftiental experts onder wie burgemeester Marnic Demeulemeester, schepen van Cultuur Stefaan Vercamer, de Oudenaardse Belleman en dialectliefhebbers Koen Browaeys, Steef Verwee, Lieven Plasmans, Frederic De Vos en Peter Hebbelynck, selecteerden acht topfavorieten. Daarna kon iedereen opnieuw stemmen op zijn of haar topfavoriet. Dat werd massaal gedaan. 1.887 inwoners van Oudenaarde lieten hun stem achter. Met een overgrote meerderheid (510 stemmen) werd ‘kedjoarkies’ verkozen. ‘Peetieloetie’ was eervol tweede (375 stemmen) en irreweetsies kwam als derde uit de stembusslag (261 stemmen).

Koekjes

Kedjoarkies zijn een soort koekjes, eigenlijk wafeltjes. ‘Rond Nieuwjaar werden ze gebakken om als geschenk mee te nemen als mensen hun buren, familie of vrienden een gelukkig nieuwjaar gingen wensen. Het woord zelf zou afkomstig zijn van het Franse ‘quatre jours’ omdat ze tot vier dagen na Nieuwjaar gebakken werden. Een fijn woord, met een fijne geschiedenis. Rond de jaarwisseling worden in Ename nog steeds ‘kedjoarkies’ gebakken”, legt Dagmar Beernaert uit.

Kedjoarkiesbier en Kedjoarkiesijs

De verkiezing van het mooiste dialectwoord krijgt nog een smakelijk vervolg. HopSaSam, een Eenaamse brouwer, besliste prompt om het mooiste dialectwoord van Oudenaarde te eren met een eigen, nieuw biertje. Hij gaat meteen aan het werk om een recept te maken waarin de kedjoarkies effectief verwerkt worden. Het plan is om het wafeltjesbier eind dit jaar op de markt te brengen. Ook Miss Vanilla, chocolatier uit Leupegem, brengt deze zomer een eerbetoon aan de kedjoarkies met een nieuw soort ijs.