“Katje helaas niet kunnen redden, dus geven we ingezamelde geld aan vereniging” Ronny De Coster

11 augustus 2019

19u16 0 Oudenaarde Jonathan Lampe uit Oudenaarde ondernam een opmerkelijke actie om het leven van een zwaar toegetakeld katje te redden: via Facebook wist hij in twee uur tijd 860 euro in te zamelen om de levensreddende operatie te betalen. Met het verhaal liep slecht af: de twee maand oude kitten overleed nog vòòr de ingreep. “Met de goedkeuring van de donateurs schonkt Jonathan het geld daarom aan de vzw Operatie Zwerfkat Oudenaarde.

Het zwaargewonde katje werd aangetroffen op de parking van de woonwinkel Jysk in Waregem. “Mijn zus werkt daar. Een klant kwam een beetje paniekerig de winkel naar binnen, nadat die het katje onder een auto had zien zitten. Ze hebben het dier naar binnen gebracht en het bleek er wel erg aan toe te zijn: één oog was uit de oogkas en het jonge kantje kon ook niet meer steun op de achterpoten”, begint Jonathan te vertellen.

Hij trok met de kitten naar een dierenarts en die stelde ook zware inwendige verwondingen vast. Het katje moet en heel hard slag hebben gekregen. Vermoedelijk is het aangereden door een auto. Het gewonde oog zou moeten worden verwijderd en er was ook een operatie nodig aan de heup, zo oordeelde de dierenarts.

Geldinzameling

Alles samen zouden de medische kosten wel oplopen tot wel 900 euro. Daarom besliste Jonathan om via Facebook een geldinzameling te doen.

“Dat ging bijzonder vlot: in twee uur tijd hadden ongeveer twintig mensen gereageerd en hadden we 860 euro bijeen”, vertelt Jonathan.

Bezweken vòòr operatie

Maar toch liep het mis: nog vòòr de dierenarts aan de operatie kon beginnen, is het katje aan de verwondingen bezweken. “Daar zijn we nog altijd erg van aangedaan. Maar intussen hadden al die mensen wel het geld al gestort. Ik heb ze één voor één gecontacteerd met de vraag of we de centen op een ander manier mochten besteden aan een diervriendelijk goed doel. Zo goed als iedereen geen daarmee akkoord. Daarom zal het geld gaan naar de vzw Operatie Zwerfkat Oudenaarde”, verduidelijkt Jonathan. Hij stond er zondagmiddag al mee aan de deur bij Monika Sormann, voorzitter van de vereniging.

“Na betaling van de wel al gemaakte medische kosten en terugbetaling van twee giften, hielden we 670 euro over. Ik doe daar zelf nog 30 euro bij, zodat we aan 700 euro kunnen doneren", lichtte Jonathan toe.

Katten steriliseren

Bij de vzw Operatie Zwerfkat Oudenaarde zijn de centen zeer welkom. “Wij laten zwerfkatten steriliseren. Vorig jaar behandelden we 125 kattinnen en 99 katers. De dieren worden gevangen, krijgen een spuitje en mogen dat terug of worden geadopteerd. Vorig jaar hebben we er zo 52 een plaats in een gezin kunnen geven. Maar het steriliseren kost een pak geld: alles samen hebben we daar zo’n 6.000 euro aan besteed”, becijfert Monika Sormann.