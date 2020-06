Jongeren houden vreedzaam Black Lives Matter-eerbetoon op Oudenaardse markt Ronny De Coster

20 juni 2020

21u50 0 Oudenaarde Op de Oudenaardse Markt organiseerden zaterdag enkele jongeren een vreedzaam eerbetoon aan zwarten die overleden door politiegeweld.

“We sluiten ons met deze actie aan bij de Black lives Matter-beweging. Ons doel is een statement te maken en te laten zien dat de jongeren van nu instaan voor verandering. We willen deze boodschap zo ver mogelijk krijgen”, zeggen initiatiefnemers Lune Reynders en Maura Desmyter. De actie was met een zestal deelnemers heel bescheiden, maar werd vanop de overvolle marktterrassen wel goed opgemerkt. Politie was discreet aanwezig, maar hoefde niet tussen te komen. Ook burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) kwam even het plein op om zich van de actie te vergewissen.