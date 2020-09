Johan Museeuw moedigt zes vrienden aan die naar Tourmalet fietsen voor goed doel Ronny De Coster

04 september 2020

16u18 0 Oudenaarde Zes vrienden zijn vanuit Oudenaarde vertrokken voor een fietstocht naar de Col du Tourmalet in de Franse Pyreneeën. Oud-renner Johan Museeuw kwam mee aan de start en reed ook een eindje mee om de mannen aan te moedigen.

Yves De Buysscher, Erwin De Ruyck, Hans Roos, Didier Van Coppenolle, Roger Van Loven en Marc Verhaeghe leggen in negen etappes een afstand van 1.376 kilometer af. “Het is een tocht voor het goede doel”, zegt mede-organisator Pieter De Raedt. “De opbrengst gaat naar ‘Supporting Friends’, dat projecten steunt in São Tomé e Principe, het tweede kleinste land van Afrika”, vertelt Pieter.