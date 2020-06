In één jaar tijd 33 ton meer zwerfafval en toch maar 8 boetes in Oudenaarde: ‘Er moet nultolerantie voor sluikstorters komen’ Ronny De Coster

24 juni 2020

16u00 6 Oudenaarde In Oudenaarde werd vorig jaar 157.040 kg zwerfafval geruimd. Dat is 33.040 kg of 27% meer dan in 2018. Nochtans werden maar 8 boetes voor zwerfvuil uitgeschreven. Dat heeft Oudenaards gemeenteraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) becijferd. Er moet een nultolerantie komen. De pakkans moet omhoog met mobiele camera’s en gerichte acties”, besluit ze.

33 ton meer zwerfafval op één jaar tijd

“In de cijfers wordt bijvoorbeeld ook het zwerfafval dat door de ploggers wordt geruimd meegeteld. Die mensen doen fantastisch werk, maar er is meer nodig. De stad moet met een plan komen en wel dringend”, vindt Dagmar Beernaert. Sam Craeye, partijgenote van Beernaert en ook zelf als plogger elke week op stap, ziet het zwerfafval de laatste jaren toenemen: “Het is dweilen met de kraan open. Je ruimt zwerfafval op en de volgende dag is het weer ellende troef. Dat is weinig hoopgevend. Ik vind het echt wraakroepend dat niet meer sluikstorters beboet worden”, zegt ze.

8 sluikstorters kregen een boete

“Dat gebeurt nog veel te weinig”, pikt Beernaert in. “Vorig jaar kregen vier sluikstorters een boete van 350 euro in de bus, twee sluikstorters een boete van 250 euro en nog twee sluikstorters een boete van 125 euro. In totaal dus goed voor 8 boetes voor in totaal 2.150 euro. 8 boetes op 157 ton zwerfafval, dat is toch om te lachen. Er moet eindelijk werk gemaakt worden van een echt zwerfafvalplan met een nultolerantie voor zwerfvuil. De stad moet mobilele camera’s en parkwachters inzetten. Op zonnige dagen kan je er vergif op innemen dat er in het Liedtspark of aan de Donkvijver bijvoorbeeld veel zwerfafval achterblijft. Op dat moment zouden we ‘Donkwachters’ kunnen inschakelen om mensen te sensibiliseren, maar ook met de mogelijkheid om boetes uit te schrijven als mensen hun afval achterlaten. Wie niet horen wil, moet voelen”, zegt Beernaert. Ze trekt met haar voorstel naar de volgende gemeenteraad.