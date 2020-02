“Hij heeft haar gezicht als bokszak gebruikt”: parket vordert jaar cel voor zinloos geweld LDO

03 februari 2020

13u51 0 Oudenaarde Een jongeman uit Oudenaarde die op 7 augustus 2018 een jonge vrouw in elkaar heeft geslagen, heeft aan de rechter moeten uitleggen wat hem heeft bezield. Het slachtoffer liep onder meer een neusbreuk en kaakbreuk op.

De beklaagde en het slachtoffer hadden elkaar gezien in het appartement van een vriendin, waarna ze samen naar huis wandelden en het grondig fout liep. De beklaagde zou aan het slachtoffer geld gevraagd hebben om drugs te kopen. Toen zij weigerde, viel hij haar aan. Hij gaf haar een trap en verschillende slagen in het gezicht. De aanval had voor het slachtoffer zware medische gevolgen: ze liep een kaakbreuk en neusbreuk op. Na de feiten vluchtte de beklaagde weg met een vriend, toevallige passanten konden het slachtoffer hulp bieden. “Het gaat hier duidelijk om zinloos geweld”, vertelt de procureur in de rechtbank. “De beklaagde heeft het gezicht van het slachtoffer als boksbal gebruikt. Een triestige zaak, zeker als je weet dat hij de schuld nog in de schoenen van het slachtoffer probeert te schuiven en verklaart dat hij zich verdedigde omdat zij eerst geslagen zou hebben.” De procureur vordert een celstraf van één jaar en een boete van 800 euro, eventueel met probatie-uitstel.

Drugs

De verdediging betwist de feiten niet, maar geeft wel meer uitleg bij de omstandigheden. “Zowel de beklaagde als het slachtoffer en de vriendin bij wie ze op bezoek waren, zitten in het drugsmilieu”, vertelt de advocaat van de beklaagde. “Mijn cliënt had drugs bij, maar het slachtoffer heeft de drugs zonder te betalen meegenomen. Dat is de reden waarom het verkeerd is gelopen. Al had dat natuurlijk niet mogen gebeuren.” De beklaagde vraagt om hem geen celstraf maar een werkstraf op te leggen. Op 2 maart weet hij welke straf hij krijgt.