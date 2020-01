“Het zoveelste ongeval op Natendries en niemand doet iets” Ronny De Coster

21 januari 2020

17u16 0 Oudenaarde Twee auto’s raakten dinsdag betrokken bij een verkeersongeval aan de Natendries in Mater. De crash gebeurde in een bocht die een almaar kwalijker reputatie krijgt.

“De verkeerssituatie is hier heel onveilig”, zegt Ludwig Maenhaut. Zijn huis staat in de bocht waar het ongeval gebeurd is. “Om de haverklap gaan hier auto’s uit de bocht of komt het tot frontale botsingen omdat chauffeurs de bocht afsnijden. Vorig jaar zijn onze auto’s hier nog in de vernieling gereden. Snelheid is het grootste probleem: vooral auto’s die van de Holleweg aangereden komen, gaan vaak veel te snel en chauffeurs onderschatten de bocht”, getuigt Ludwig.

“De oplossing? Een betere signalisatie en verkeersremmers en misschien zelfs een flitspaal”, stelt hij voor. “Verschillende bewoners van onze straat hebben dit aangekaart. Maar we krijgen van de stad nauwelijks gehoor. Het excuus is, dat dit een gewestweg is. Akkoord, maar dan mag de stad eens bij het gewest aankloppen. We gaan toch niet wachten tot hier eens een heel zwaar ongeval gebeurt”, besluit Ludwig.