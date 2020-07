Groen-raadslid Eric Meirhaeghe stapt naar gemeenteraad met voorstel om straatkunstenaars een plaats te geven in Oudenaarde Ronny De Coster

06 juli 2020

18u18 0 Oudenaarde Groen-gemeenteraadslid Eric Meirhaeghe wil dat Oudenaarde zogenaamde streetart een kans geeft. Graffiti op afgesproken plaatsen en zelf een opleiding in de kunstacademie moeten in Oudenaarde mogelijk zijn. Ik ga dit voorstellen aan de gemeenteraad”, zegt Meirhaeghe.

“Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe manieren om mensen te laten kennismaken met onze stad, maar waarom zou streetart in die zoektocht ook geen plaats kunnen krijgen?” vraagt Groen raadslid Eric Meirhaeghe zich af. “Het zou mooi zijn mocht de stad bereid zijn om deze kunstvorm een centrale plaats in het straatbeeld te geven. Steetart is hip, fleurt op een prachtige manier openbare ruimtes op en trekt veel belangstellenden aan”, vindt Merihaeghe.

“Lokale kunstenaars en jonge mensen zijn al langer vragende partij, maar tot nog toe werden vragen altijd afgewimpeld en dat begrijp ik niet goed, want dit is dé kans om te laten zien dat Oudenaarde een boeiende stad is die meer wil bieden dan erfgoed alleen”, motiveert het oppositieraadslid.

Na de muurschildering die Matthias Schoenaerts in juni in de gevangenis van Oudenaarde maakte, kwamen er enorm veel positieve reacties, maar tegelijk betreurde men het dat dergelijke werken in het Oudenaardse straatbeeld ontbreken. Eric Meirhaeghe, Groen-gemeenteraadslid.

Meirhaeghe ziet bij de realisatie van een streetartproject verschillende mogelijkheden waarbij zowel professionele kunstenaars als bewoners betrokken worden. “Kunstenaars kunnen in overleg met de stad en zijn bewoners op zoek gaan naar plaatsen waar muurschilderingen mogelijk zijn. Na verloop van tijd kan zo een kunstenparcours ontstaan”, gelooft Meirhaeghe. Omdat kunst ook een plaats heeft in het dagelijkse leven, kunnen er doorheen de stad en deelgemeenten kunstwerken gemaakt worden op glasbollen en nutskasten”, vindt het Groen-gemeenteraadslid. Hij gelooft ook in een sociaal-artistiek project rond straatkunst om jongeren creativiteit de vrije loop te laten en zo hun stem te laten horen en wil dat ook de kunstacademie een opleiding rond streetart kan aanbieden.

Naar gemeenteraad

Meirhaeghe stapt met zijn voorstel naar de eerstkomende gemeenteraad. “Na de muurschildering die Matthias Schoenaerts in juni in de gevangenis van Oudenaarde maakte, kwamen er enorm veel positieve reacties, maar tegelijk betreurde men het dat dergelijke werken in het Oudenaardse straatbeeld ontbreken. De hoogste tijd dus om daar iets aan te doen en een beleidsvisie te ontwikkelen.”