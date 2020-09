“Geen supporters naar het Ronde-parcours? Gelukkig kunnen we een damesploeg te slapen leggen” Ronny De Coster

08 september 2020

16u41 1 Oudenaarde Voor Hilde Speleers, die samen met haar man Christian De Clercq de bed and breakfast ‘Hof ter Kammen’ in Leupegem uitbaat, zal het verlies door de ingetogen Ronde van Vlaanderen uiteindelijk nog meevallen: een damesploeg neemt er haar intrek.

De B&B ‘Hof ter Kammen’ aan de Schapendries in Leupegem ademt de koers. “De Ronde is voor ons een apotheose waar we naar uitkijken. Maar ook in de loop van het jaar genieten wij van het almaar groter wordende wielerimago van de Vlaamse Ardennen”, vertelt Hilde. “Het zal qua beleving natuurlijk een Ronde worden in mineur: geen volk op de hellingen, dat kunnen we ons moeilijk voorstellen”, bedenkt de uitbaatster.

Damesploeg in bubbel

Zakelijk zal ze het verschil niet voelen. “Onze klanten zijn geen toeristen: wij leggen vooral wielerploegen te slapen. In de week van de Ronde hebben we een damesploeg die hier verblijft. Zij blijven hier netjes in hun bubbel. Ik kan gelukkig ook zeggen dat we gewoon ons werk kunnen doen. Maar laat het volgend jaar toch maar weer een normale Ronde worden”, besluit Hilde.