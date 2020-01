“Geef huisartsen en thuisverplegers in Oudenaarde een sticker waarmee ze voor opritten en garages mogen parkeren” Ronny De Coster

15 januari 2020

12u15 3 Oudenaarde Huisartsen, thuisverpleegkundigen, kinesisten en andere zorgverstrekkers die een patiënt thuis verzorgen, moeten hun auto kunnen parkeren voor garagepoorten en op opritten van eigenaars die met een zogenaamde sticker “parkeren+zorg-sticker” aangeven, dat zijn hen daarvoor de toestemming geven. Dat staat in een voorstel waarmee huisarts en Groen-gemeenteraadslid Eva Pycke naar de Oudenaardse gemeenteraad trekt.

Gemeenteraadslid en huisarts Eva Pycke lanceert de idee niet alleen. An Verhasselt, voorzitster van Groen en teamcoach bij het Wit-Gele Kruis, zit mee achter het voorstel. “Vooral in het stadscentrum hebben zorgverleners het vaak moeilijk om een parkeerplaats te vinden. Met het zoeken naar een plaats, verliezen we veel tijd die we veel beter aan de patiënt kunnen besteden”, weten Pycke en Verhasselt uit ervaring.

Sticker bestaat al

De twee hebben de sticker evenwel niet zelf uitgevonden: onder meer in Dendermonde, Zele, Roeselare en Mechelen geven inwoners met een zogenaamde “parkeren+zorg-sticker” op hun garagepoort of bij hun oprit aan, dat dokters en andere zorgverleners er mogen parkeren, wanneer ze in de buurt een patiënt verzorgen. Op de parkeerkaart in de wagen vind je dan het telefoonnummer terug van de dokter of thuisverpleegkundige, zodat je als je zelf de deur uit moet met een simpel telefoontje kan vragen aan de zorgverstrekker om zijn of haar wagen even snel te verplaatsen.

Voorstel is niet nieuw

Eva Pycke trekt met het voorstel naar de volgende gemeenteraad in Oudenaarde. Helemaal nieuw is dat niet: in december 2018 deed sp.a-oppositieraadslid Dagmar Beernaert in de gemeenteraad al dezelfde suggestie. “Hopelijk zijn de geesten intussen al een beetje gerijpt”, reageert Beernaert op de poging van Groen om de meerderheid tot de invoering van een zorgsticker te overhalen.