“Ge-Tic-t” in De Woeker in Oudenaarde : Theater Doorbraak start kaartenverkoop nieuwe productie Ronny De Coster

25 februari 2020

11u43 4 Oudenaarde Nu de lente opnieuw voor de deur staat, maakt Theater De Doorbraak werk van de volgende productie. In een regie van huisregisseur Marc De Bruyker brengt het toneelgezelschap de komedie “Ge-Tic-t” van Laurent Baffie.

Het knotsgekke blijspel speelt zich af in de wachtkamer van dokter-psychiater Stern, die mensen wil helpen om hun tics te controleren en te overwinnen. In de wachtkamer van zijn praktijk zitten Fred met het syndroom van Gilles de la Tourette, Alfons met een cijfermanie, Blanche met smetvrees, Maria de controlefreak, Ramar die nooit over lijnen durft te stappen en Lily die echt alles twee keer zegt. Wanneer dokter Stern maar niet komt opdagen, besluiten de patiënten om zelf een groepstherapie te organiseren.

Kaarten reserveren

De lenteproductie gaat op vrijdag 13 maart in première. Daarna zijn er nog zes voorstellingen. Kaarten kosten 8 euro (7 euro voor leden van Open Doek) en zijn vanaf nu te reserveren op het telefoonnummer 0471/23.64.07 of bij de leden. Meer info staat op de website www.de-doorbraak.be.