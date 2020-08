“Een rally hoort niet thuis in de vredige Vlaamse Ardennen”: Milieufront Omer Wattez ziet rallypiloten niet graag komen Lieke D'hondt

07 augustus 2020

16u25 8 Oudenaarde Milieufront Omer Wattez (MOW) verzet zich tegen de uitbreiding van de Aarova Rally van Oudenaarde en Kruisem naar Maarkedal. De rally zal op zondag 11 oktober gereden worden, maar de milieuorganisatie vreest te veel overlast en een aanzuigeffect voor niet-professionele rallyrijders.

De Aarova Rally zal dit jaar niet enkel op grondgebied van Oudenaarde en Kruisem, maar ook op Maarkedalse wegen gereden worden. Milieuorganisatie Omer Wattez vindt het niet kunnen dat er op 11 oktober drie keer 120 rallypiloten over de landelijke wegen zullen scheuren. “Op de dag van de rally worden de wegen afgesloten voor al het andere verkeer. Bewoners mogen hun woning niet verlaten of laten betreden. Paardeneigenaars worden verzocht om hun paarden op stal te houden. Organisator Superstage beweert dat andere dieren geen last hebben van de voorbijrazende wagens, maar dat klopt natuurlijk niet”, zegt Joost Elet van Milieufront Omer Wattez. “De deelnemende gemeenten zijn overstag gegaan voor het argument dat een autorally een ander publiek zou aantrekken. Het ziet er dus naar uit dat Maarkedal, parel van de Vlaamse Ardennen, voortaan de motor van de Vlaamse Ardennen wordt met rallyrijders en amateur rallyrijders die zich maar al te graag zullen komen uitleven op de kleine wegen. Zichzelf uitroepen tot wandel- of fietsparadijs of landbouwgemeente is tegenstrijdig met een imago van een rallyvriendelijke gemeente. Oudenaarde trekt bijvoorbeeld nu al veel patserauto’s aan op de Grote Markt, de plaats waar mensen juist willen genieten van een rustig terrasje.”

Compensatie

MOW is ook niet te spreken over de milieu- en lawaaihinder die de rally met zich mee kan brengen. “De organisator belooft ter compensatie boompjes te planten en een goed doel in Zimbabwe te steunen. Maar iedereen weet dat bomen planten niet per se natuurontwikkeling is en dat Zimbabwe te veraf is om enige opvolging en de uitvoering van de belofte te controleren”, gaat Elet verder. “Superstage belooft ook om veel aandacht te schenken aan veiligheid en eventuele schade vlot terug te betalen. Ze gaan dus al op voorhand uit van onvermijdbare schade. Het ziet ernaar uit dat alleen een wending in coronatijd een stok in de wielen van de rally kan steken, maar het belet burgers van Oudenaarde, Kruisem en Maarkedal niet om hun vrees en ongenoegen tegenover de rally kenbaar te maken aan hun burgemeester en schepenen. Een rally hoort echt niet thuis in de vredige Vlaamse Ardennen.”