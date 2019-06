‘DreamLand dieven’ riskeren celstraffen tot 30 maand Lieke D'hondt

03 juni 2019

14u19 0 Oudenaarde Drie mannen die over het hele land diefstallen hebben gepleegd in DreamLand winkels, riskeren celstraffen tussen 10 en 30 maanden. “Met een zware straf willen we hen afschrikken zodat ze geen diefstallen meer plegen”, zegt de procureur.

M.B. (31), S.B. (24) en D.Y.M. kwamen volgens hun advocaten in België het geluk zoeken, maar dat verliep niet van een leien dakje. Ze vonden geen werk en raakten verzeild in zwartwerk. Om toch wat geld te kunnen opsturen naar hun familie, besloten ze diefstallen te plegen. Ze viseerden de DreamLand winkels en konden dankzij speciaal uitgeruste rugzakken de diefstalalarmen omzeilen. De gestolen producten verkochten ze via Facebook.

Het trio kon in de rechtbank niet veel ontkennen: alle diefstallen zijn vastgelegd op camera. Het parket vordert voor de eerste beklaagde een celstraf van 30 maanden en een boete van 4.000 euro, de tweede beklaagde riskeert 18 maanden cel en een boete van 2.000 euro, de derde beklaagde riskeert 10 maanden cel en een boete van 2.000 euro. Hij verblijft ondertussen niet meer in België en mag niet meer naar ons land reizen. De andere twee beklaagden zitten al zeven maanden in voorhechtenis en vinden dat voldoende. “We hebben ondertussen al lang kunnen nadenken over wat we hebben gedaan”, klinkt het in de rechtbank. De rechter zal oordelen op 17 juni.