‘De Laatste Dans’ en dan de tapkraan dicht in Kaffee Hyppo in Oudenaarde Ronny De Coster

13 maart 2020

15u19 0 Oudenaarde Vòòr ze om middernacht de tapkraan voor alvast drie weken noodgedwongen dichtdraaien, willen heel wat café-uitbaters vanavond samen met hun klanten nog eens uit de bol gaan. Zo organiseert Kaffee Hyppo in Oudenaarde vanavond nog een feestje. Is het wel verstandig om in volle coronacrisis nog snel volk bijeen te zetten?

“Let wel: dit is geen fuif”, haast organisator Wim Merchiers zich te zeggen. “Zoals wel meer cafés doen, organiseren wij voor de sluiting van drie weken nog een avondje waarop onze klanten zich nog eens kunnen amuseren. Er zijn twee dj’s, we maken het gezellig, maar noem dit alstublieft geen party. We blijven ook ver onder de norm van maximaal honderd aanwezigen, die de stad heeft opgelegd. In mijn café kan een vijftigtal mensen binnen. Dit is kleinschalig, maar wel goed voor de moraal van onze klanten en onszelf”, benadrukt Merchiers.

De muziek op ‘De Laatste Dans’ komt van de dj’s Tars en Monsieur. De deuren van Kaffee Hyppo zwaaien open om 18 uur.