‘Caballero, Caballero’ is de nieuwste ambiancesingle van zangeres Kate Lane uit Mater Ronny De Coster

01 december 2019

19u57 2 Oudenaarde Goed nieuws voor de liefhebbers van het lichte, Vlaamse lied: zangeres Kate Lane uit Mater brengt een nieuwe single uit. “Caballero, Caballero”, heet de ambianceplaat die de zingende cafébazin uit Mater aan haar repertoire toevoegt.

“Het liedje ‘Caballero, Caballero’ klinkt vrolijk en stevig uit de boxen”, zegt Kate Lane, die als naar gewoonte opnieuw met ambiancemuziek uitpakt. “Ik kies dit soort muziek, omdat die tijdens mijn optredens bij het publiek het meest in de smaak valt”, legt de zingende uitbaatster van het café De Nieuwe Keizer in Mater uit. Caballero, Caballero was in oorsprong een Duitse hit. Jos Van Meer schreef voor Kate Lane een Nederlandstalige versie. Christophe Severs, zoon van Paul Severs, deed productie en opname.

De nieuwe meezinger van Kate Lane is te verkrijgen als single en op de bekende portals.