“Bouw fietserstunnel Leupegem loopt vertraging op en krijgt voorziene 800.000 euro Europese steun niet” Ronny De Coster

20 november 2019

12u11 0 Oudenaarde Het ziet ernaar uit dat de bouw van de fietstunnel aan het schoolcomplex in Leupegem vertraging oploopt. Dat blijkt volgens Oudenaards sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert uit het antwoord dat zij kreeg op een vraag aan Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. Bovendien komt de voorziene Europese subsidie van 800.000 euro er niet, kwam Beernaert te weten.

“De bouw van een fietserstunnel onder de Leupegemstraat (N8) in Leupegem zou starten in 2019, zodat de onderdoorgang het jaar daarop in gebruik zou worden genomen. Dat was de timing die het stadsbestuur bekend maakte in mei 2017. Maar de kans dat er dit jaar in Leupegem nog een schop in de grond wordt gestoken, is wel heel klein. “De minister laat weten dat de stad, die “trekker” is van het project, op dit moment het verkeerskundig voorontwerp afwerkt. Een concrete timing van de werkzaamheden kon de minister niet voorleggen en zou afhankelijk zijn van verdere procedures en het ontwerpproces”, zegt oppositieraadslid Dagmar Beernaert op basis van het antwoord dat ze van Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters kreeg.

2 miljoen euro

Het prijskaartje voor de bouw van een tunnel voor fietsers is niet mis: 2 miljoen euro, zo voorziet de stad. Oudenaarde had erop gerekend, dat het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling over de brug zou komen met een subsidie van 800.00 euro. Maar ook daarover heeft de minister slecht nieuws: dat Europees geld komt er niet. De Vlaamse Regering zou wél in de bouw van de Leupegemse tunnel participeren, laat Peeters weten. Al is dat de logica zelve: de N8 is tenslotte een gewestweg.

Geen duidelijkheid

Dagmar Beernaert stapt naar de gemeenteraad met de vraag om meer duidelijkheid. “Wanneer komt de fietstunnel er nu eigenlijk, hoe lang zullen de werken duren en wie zal uiteindelijk de rekening betalen?” wil ze weten.

“Pas volgende vrijdag zullen we daarover vermoedelijk meer vernemen: dan zitten we samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen voor een vergadering met ondermeer Leupegem op de agenda”, zegt zegt Peter Simoens (Open Vld), schepen van Mobiliteit.

“Een tijd geleden liet Wegen en Verkeer weten, dat het de aanleg van tunnel in Leupegem ruimer wou zien door er de hele mobiliteit in en rond de Leupegemstraat in te betrekken. Dat is de voorlopige laatste stand van zaken”, zegt Simoens.