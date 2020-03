Biersommelier Sofie Vanrafelghem brengt ode aan Belgiës eerste vrouwelijke brouwmeester Rosa Merckx in Oudenaarde Ronny De Coster

06 maart 2020

16u22 0 Oudenaarde Biersommelier Sofie Vanrafelghem uit Zingem eert zondag naar aanleiding van Internationale Vrouwendag zondag niet alleen vrouwen, maar ook bier op haar jaarlijkse Apero Global, een ode aan alle vrouwelijke bierdrinkers- en liefhebbers. “Dit jaar breng ik een speciale toost uit op Rosa Merckx, Belgiës allereerste vrouwelijke brouwmeester. Samen met andere straffe vrouwen heffen we het bierglas bij Brouwerij Liefmans in Oudenaarde, waar Rosa ruim 40 jaar actief werkte aan de Liefmansbieren zoals we ze vandaag kennen”, kondigt Sofie aan.

Met Apero Global wil Sofie vrouwen wereldwijd aanmoedigen en inspireren om bier te drinken. Sofie Vanrafelghem uit Zingem is een vrouw met een missie. Alle foute ideeën en vooroordelen als “vrouwen lusten geen bier” of “bier is niet sexy”, ontkracht ze.

“Een deel van mijn missie zet ik verder met Apero Global, een event dat ik elk jaar op Internationale Vrouwendag organiseer om straffe vrouwen over de hele wereld te eren. Want hoewel bier wordt gezien als een mannendrank, spelen vrouwen een belangrijke hoofdrol in de geschiedenis van het bier. Brouwen was een vrouwelijke bezigheid en Rosa Merckx is het perfecte bewijs hiervan. In 1946 begon ze als secretaresse in de Liefmans brouwerij, waar ze uitgroeide tot de eerste vrouwelijke brouwmeester van België. Met passie als drijfveer zette ze de toon van Liefmans, het fruitige bier zoals we dat vandaag drinken”, weet Sofie

Internationaal bierexpert van Belgische bodem

“Rosa heeft de deur geopend voor vele vrouwelijke bierliefhebbers. Ook voor mij is ze steeds een belangrijke inspiratiebron geweest en een groot voorbeeld. Ze heeft zeker de drempel voor andere vrouwen verlaagd die graag hun passie nastreven in een mannenwereld zoals de biersector”, zegt Sofie. Zelf is zij al jarenlang actief als biersommelier en zet ze ons Belgisch bier letterlijk en figuurlijk wereldwijd op de kaart. Ze reist de hele wereld rond om biertrainingen te geven en werkt daarnaast als bierconsulent voor restaurants, brouwerijen en hotelscholen.

Tickets

Wie het exclusieve bierevent Apero Global zondag wil meemaken, kan Sofie contacteren via haar sociale media. www.facebook.com/sofiesworld.be of www.instagram.com/sofievanrafelghem. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar.