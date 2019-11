“17% van hele stadsbudget gaat naar sport: dat is erover” Ronny De Coster

27 november 2019

17u34 0 Oudenaarde 17% van al het geld dat Oudenaarde elk jaar uitgeeft aan werkingskosten, gaat naar het departement Sport. Dat heeft sp.a-gemeenteraadslid André Vansteenbrugge ontdekt. “Dat is toch een beetje van het goede te veel. Er is geen evenwicht”, reageert de behoorlijk geschrokken socialist.

Het aandeel van Sport wàs binnen de uitgaven al groter dan veel andere domeinen, maar dat is nu nog toegenomen”, leert Vansteenbrugge uit de jaarrekening van 2018. “Sport is intussen het domein waar het hoogste bedrag van de werkingskosten naartoe gaat. Het stadsaandeel in het Stedelijk Zwembad draagt hier natuurlijk ook aanzienlijk toe bij”, bedenkt Vansteenbrugge.

Sportschepen Peter Simoens (Open Vld) verdedigt de keuze van de stad om veel belang en geld te besteden aan sportbeleving. “Het is toch onnodig uit te leggen wat de positieve effecten zijn die sportbeoefening met zich meebrengen”, bedenkt Simoens.