“124 ton zwerfvuil in onze stad en slechts 3 boetes, dat is belachelijk” Ronny De Coster

26 juni 2019

16u49 0 Oudenaarde In 2018 werd in totaal 124 ton zwerfvuil geruimd langs de Oudenaardse straten. Dat is 6 ton meer dan een jaar eerder en 15 ton meer dan in 2016, een stijging van 12% in twee jaar tijd dus. En toch zijn er maar 3 boetes uitgeschreven. “Ronduit belachelijk”, vindt oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a). Burgmeester Marnic De Meulemeester (Open Vld), bevoegd voor Milieu, kondigt aan dat er na de zomervakantie een zwerfvuilplan komt.

“Het is hoog tijd om een zwerfvuilbeleid op maat van onze stad uit te tekenen. Zwerfvuil is een doorn in het oog van veel mensen, ik word er constant door inwoners van onze stad over aangesproken. Er zijn mooie initiatieven zoals Mooimakers of de ploggers en ik ga geregeld ook wandelen met een vuilniszak in de hand, maar het is dweilen met de kraan open. Bovendien kost het opruimen van zwerfvuil de Oudenaardse belastingbetaler een hoop centen. Er moet meer gebeuren. Er moet werk gemaakt worden van een degelijk zwerfvuilbeleid”, zegt oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a).

Camera’s inzetten

124 ton zwerfvuil, dat moet toch het werk zijn van flink wat sluikstorters. Toch zijn er vorig jaar maar drie boetes (350 euro) uitgeschreven. In 2017 zijn tien vervuilers betrapt en beboet.

“Drie boetes op een totaal van 124 ton zwerfvuil, dat is belachelijk. Zwerfvuil moet dringend aangepakt worden, zowel preventief als door vervuilers actief op te sporen en zwaarder te beboeten”, vindt Dagmar Beernaert. “In verschillende steden en gemeenten worden daarvoor mobiele camera’s ingezet. Die aanpak werpt vruchten af. De pakkans wordt een stuk groter en de aanwezigheid van camera’s heeft een sterk ontradend effect. Cijfers tonen dat ook aan. Bij tien cameraprojecten die ze bij OVAM opvolgen kon bij 64% van de vastgestelde inbreuken de dader opgespoord worden. Ook in Oudenaarde zouden mobiele camera’s een deel van de oplossing kunnen zijn”, stelt Beernaert voor

Zwerfvuilplan na de zomer

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld), die ook bevoegd is voor milieuzaken, erkent het probleem. Hij kondigt aan dat het stadsbestuur na de zomervakantie met een zwerfvuilplan komt. De Meulemeester zegt ook wel te vinden te zijn voor het inzetten van camera’s.