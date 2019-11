“100 procent ongeschikt wegens taalbarrière. Die ziekte ken ik zefs niet”: Dokter heel creatief op ziektebriefje voor bijzitster verkiezingen Lieke D'hondt

04 november 2019

11u59 0 Oudenaarde Het parket van Oost-Vlaanderen vordert boetes van 600 euro voor de bijzitters en voorzitters die zonder geldig excuus te laat of helemaal niet kwamen opdagen bij de verkiezingen op 26 mei. Op de themazitting in Oudenaarde zijn 35 mensen gedagvaard, slechts tien personen kwamen aan de rechtbank uitleggen waarom ze hun burgerplicht niet hebben vervuld.

“Bijzitter of voorzitter zijn in één van de kiesbureaus tijdens de verkiezingen is een fundamentele burgerplicht”, zegt procureur Julie Van Hoorebeke. “Iedereen die gedagvaard is, had geen geldig excuus of geen geldig bewijs om zijn of haar plicht niet te vervullen. We dringen dan ook aan op een duidelijk signaal dat dit niet kan.” Het Openbaar Ministerie vordert voor alle aanwezigen een boete van 600 euro. Dat is beduidend hoger dan de minnelijke schikking van 250 euro die iedereen nochtans heeft ontvangen, maar niet of te laat heeft betaald.

Ongeschikt

De aanwezigen krijgen de kans om aan de rechter uit te leggen waarom ze hun burgerplicht niet vervuld hebben. Het meest originele excuus komt van een 27-jarige Franstalige vrouw uit Geraardsbergen. Zij slaagde erin een doktersattest te bekomen. “Maar uw dokter is wel heel creatief geweest. De ziekte die hij heeft genoteerd ken ik zelfs niet. Hij schrijft dat u honderd procent ongeschikt bent wegens een taalbarrière”, stelt rechter Thomas Leroy. “Dat is geen geldig excuus. In Geraardsbergen wonen veel Franstaligen, dus het kan handig zijn als er een bijzitter is die Frans begrijpt.”

Ik heb op zondag de dokter van wacht gecontacteerd, maar zij wou me geen attest schrijven. De dag nadien ben ik naar mijn huisarts geweest en daar heb ik wel een attest gekregen. Ik heb zelfs nog de hele week ziek thuis gezeten Vijftiger uit Geraardsbergen

Een vijftiger uit Geraardsbergen voelde zich na het communiefeest van zijn dochter dan weer te belabberd om te gaan bijzitten. “Er sluimerde al langer iets. Ik had nochtans de intentie om te gaan. We hadden er alles op afgestemd en we hebben speciaal daarom de zaal ’s nachts nog opgeruimd. Ik heb op zondag de dokter van wacht gecontacteerd, maar zij wou me geen attest schrijven. De dag nadien ben ik naar mijn huisarts geweest en daar heb ik wel een attest gekregen. Ik heb zelfs nog de hele week ziek thuis gezeten.” De minnelijke schikking heeft de man niet betaald. “Ik vind het onrechtvaardig dat ik zou moeten betalen, want ik was ziek”, zegt de man nog.

Te veel verkeer

Anderen hebben wel een poging ondernomen om te gaan bijzitten, maar kwamen te laat omdat ze zich hadden verslapen na een nachtje stappen, omdat ze geen vervoer hadden, omdat er te veel verkeer was of omdat ze zich niet goed voelden door een zwangerschap. Rechter Leroy geeft hen nog een belangrijke boodschap mee. “Als iedereen te laat of niet komt opdagen, dan kunnen de verkiezingen ook niet plaatsvinden. Het is dus belangrijk om uw burgerplicht te vervullen.”

Hij neemt alle zaken nu in beraad en zal op 25 november de vonnissen uitspreken.