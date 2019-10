Zoon ontdekt inbraak in woning van ouders Jef Van Nooten

05 oktober 2019

Een zoon des huizes ontdekte vrijdagavond rond 21.35 uur dat er was ingebroken in de woning van zijn ouders aan de Draaiboom in Oud-Turnhout. De daders forceerden een raam om de woning binnen te geraken. De buit is voorlopig niet gekend.