Yana (11) geeft klimaatstoel aan burgemeester Jef Van Nooten

23 oktober 2019

15u01 3 Oud-Turnhout Burgemeester Bob Coppens heeft een ‘toekomststoel’ in ontvangst mogen nemen van Yana Simons. Yana is klimaatambassadeur voor Oud-Turnhout.

De overhandiging van de stoel kaderde in het nieuwe streekpact ‘Kempen2030’ dat 29 Kempense burgemeesters ondertekend hebben. Kinderen uit die 29 Kempense gemeenten verzamelden de afgelopen maanden voor de Kempense kinderklimaattops. Iedere gemeente vaardigde een kinderklimaatambassadeur af. Onder begeleiding van Good Planet Belgium, brainstormden ze over hoe we van de Kempen een klimaatvriendelijke regio kunnen maken. Om de boodschap die ze formuleerden voor een beter klimaat, kracht bij te zetten, versierden ze een ‘toekomststoel’ die nadien aan hun burgemeester werd overhandigd.

