Woning tijdelijk onbewoonbaar door keukenbrand Jurgen Geyselings

20 juni 2020

11u18 0

In de Dennenlaan in Oud-Turnhout brandde zaterdagochtend omstreeks 8u54 de keuken van een woning uit. De bejaarde bewoonster van het huis kon zich tijdig in veiligheid brengen en kwam er met de schrik vanaf.

Door de brand is het huis in de Dennenlaan tijdelijk niet bewoonbaar.