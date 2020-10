Wijkagenten binden strijd aan met hondenpoep Jef Van Nooten

10 oktober 2020

10u41 0 Oud-Turnhout De politie in Oud-Turnhout gaat de strijd tegen hondenpoep opvoeren. Tijdens de Week van de Handhaving werden alvast extra controles uitgevoerd bij hondeneigenaars.

Voor het vierde jaar op rij was er op initiatief van Mooimakers een week lang extra aandacht voor zwerfvuil en sluikstorten. In Oud-Turnhout kozen ze dit jaar de overlast van hondenpoep als thema van de Handhavingsweek. De politiepost Oud-Turnhout wil in samenwerking met de duurzaamheidsambtenaar de overlast van hondenpoep nog eens onder de aandacht brengen.

Gevaarlijk

“Hondenbezitters moeten de uitwerpselen van hun viervoeters steeds opruimen”, zegt Jan Theys politiecommissaris in Oud-Turnhout. “Het laten liggen van hondenpoep is gevaarlijk voor de volksgezondheid, zeker voor kleine kinderen die buiten spelen. Dit kan gebeuren door aanraking of via verspreiding van stofdeeltjes in de lucht van de opgedroogde hondendrollen. Deze ontlasting bevat namelijk bacteriën die zowel schadelijk kunnen zijn voor andere dieren als voor de mens.”

GAS-pv

De wijkagenten zullen daarom extra aandacht hebben voor hondenpoep, vooral op manden waarop veel honden worden uitgelaten zoals vroeg in de ochtend, tussen de middag, in de vroege avond (rond 17.30 uur) of later op de avond (rond 22 uur). “Hondenhouders die zich niet aan de opruimplicht houden, mogen zich verwachten aan een GAS-pv.”